В эфире вечернего ток-шоу Джимми Фэллона прозвучала песня украинского рэпера Максима Доши.

В шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon есть рубрика Do not play, где телеведущий включает треки, которые не стоит слушать. Так, одним из героев этой рубрики стал рэпер из Одессы Максим Доши с песней I Am The Best.

— Это Максим Доши. Он участвовал в шоу у Украины есть талант в 2010 году, — представил музыканта Джимми Фэллон.

Жанр, в котором исполняет Доши, певец называет экспериментальным альтернативным рэпом.

Максим принимал участие в шоу у Украины есть талант два раза — в 2010 году и в 2011 году. Оба раза рэперу не удалось покорить жури. Судьи оказались непреклонны.

Также Максима Доши в своих роликах неоднократно вспоминали многие русскоязычные блогеры. В шутку его имя всплывало во многих выступлениях на проекте Versus Battle, однако сам исполнитель не принимал участия в этом шоу.

ТНМК презентовала новый трек

Украинская группа ТНМК презентовала новый трек Весну о негативных последствиях глобального потепления. В новой песне участники группы описывают Землю, на которой стало слишком жарко.

Известно, что ТНМК готовит к выходу новую пластинку, записанную во время карантина, и сингл Весну является одним из ее экспериментов — он сделан в коллаборации с саундпродюсером Teejay.

