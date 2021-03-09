Интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, активно обсуждают во всем мире. Факты ICTV собрали подборку реакций знаменитостей на откровенность герцогов Сассекских.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поддержала Меган и Гарри, а также отметила смелость герцогов.

— Выступить публично, рассказать о своей борьбе с психическими проблемами и поведать свою личную историю — это требует смелости. И это определенно то, что поддерживает президент Джо Байден, — сказала Псаки.



Букингемский дворец пока не выпустил официальное заявление по интервью, но свою позицию уже высказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

— Я всегда восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет в нашей стране и во всех странах Содружества. Что касается всего остального, всех других вопросов, связанных с королевской семьей, я уже долгое время не комментирую их, и сегодня я не собираюсь отказываться от этого правила, — отметил Джонсон.

Отец Меган Томас Маркл заявил, что не считает британскую королевскую семью расистской и надеется, что предполагаемое замечание члена семьи о цвете кожи сына герцогов было просто глупым вопросом.

Также герцогов поддержала теннисистка Серена Уильямс, которая отметила, что Меган очень благородная.

— Ее слова иллюстрируют боль и жестокость, которую она испытала. Я знаю из первых уст, что сексизм и расизм используют, чтобы очернить женщин, чтобы свести нашу значимость к минимуму, сломать и демонизировать. Я хочу, чтобы дочь Меган, моя дочь и ваши дочери жили в обществе, которым управляют с точки зрения уважения, — высказалась Серена.

Свою поддержку выразила и Аманда Горман, юная американская поэтесса, которая стала известной после выступления на инаугурации Джо Байдена.

— Меган была для британской монархии величайшей возможностью для перемен, возрождения и вступления в новую эпоху. Они не просто плохо обошлись с этим “лучом света”, они упустили свой шанс, — сказала Аманда.



А британский телеведущий Пирс Морган в эфире программы Доброе утро, Британия! высказал свое негативное отношение к интервью.

— Меня тошнит от того, что я только что увидел. На протяжении двух часов нашу монархию и королевскую семью мешают с грязью. По сути, они считают, что все в королевской семье — сторонники превосходства белой расы. Я просто не думаю, что это приемлемо, — отметил телеведущий.

Интервью принца Гарри и Меган

Герцоги Сассекские Гарри и Меган в интервью Опре Уинфри рассказали о тайной свадьбе и поле будущего ребенка. Также Меган Маркл сообщила, как хотела совершить самоубийство и как при дворе обсуждали цвет кожи их первенца.

Беседа длилась два часа и вышла на телеканале CBS. По неофициальной информации, Меган и Гарри получили за интервью Опре от $ 7 до $ 9 млн.

Фото:Getty Images