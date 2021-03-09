Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поразила поклонников откровенными фото в белье.

На своей странице в Instagram Alyona Alyona опубликовала серию фото, на которых позирует в черном нижнем комплекте с кружевными вставками. Певица распустила волосы и продемонстрировала свою пышную фигуру.

Этими снимками певица призывает всех любить себя такими, какими они есть. Рэп-исполнительница отметила, что каждая женщина красива и надо учиться принимать себя и свое тело.

— Каждый день как праздник. Когда ты улыбаешься, встречая взгляды. Когда ты подмигиваешь отражению. Когда каждый твой шаг уверенный. Когда ты знаешь, чего стоишь. Когда у тебя есть амбиции. Когда ты слышишь сама себя и доверяешь своей интуиции. Когда тебя уважают, любят, ценят. Когда плоды твоего труда признают. Когда тебе по плечу любая вершина. Когда никто не имеет права обижать тебя. Когда ты сам творец своей жизни. Когда ты — красивая всегда, — подписала фото звезда.

Меньше чем за сутки публикация собрала около 50 тыс. лайков. Но подписчики неоднозначно отреагировали на фото певицы. Кто-то отметил, что Alyona Аlyona очень смелая и привлекательная, а кто-то раскритиковал певицу за ее откровенность.

Alyona Аlyona выпустила новый клип

Украинская исполнительница Аlyona Аlyona представила новый клип Shalom совместно с популярным немецким рэпером Olexesh.

Видеоролик на трек Shalom — это некая открытка с Земли и послание в будущее, в котором собраны разные культуры, люди и страны. Исполнительница подчеркнула, что давно знает Olexesh и слушает его музыку, поэтому их совместная работа прошла гладко.

Фото: Аlyona Аlyona