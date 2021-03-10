Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как выглядела в 16 лет.

На своей странице в Instagram Ким Кардашьян поделилась архивным фото, сделанным более 20 лет назад. В кадре 40-летняя звезда позирует на пляже без макияжа.

Меньше чем за сутки фото 16-летней Ким собрало более 3 млн лайков. Поклонники звезды отметили, что она не изменилась с тех пор.

— 16-летняя Ким Кардашьян, — коротко подписала фото звезда.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся из-за непримиримых разногласий. Ким добивается совместной опеки над четырьмя общими детьми.

Инсайдеры сообщают, что их развод проходит мирно. Пара уже составила брачный договор относительно раздела имущества, и ни одна из сторон не оспаривает это соглашение. По данным Forbes, состояние Ким Кардашьян сейчас оценивается примерно в $900 млн, а Канье Уэста — в $1,2 млрд.

Фото: Кім Кардашьян