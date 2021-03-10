Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

BTS, Билли Айлиш и Дуа Липа: кто будет выступать на Грэмми 2021

Организаторы церемонии вручения Грэмми 2021 обнародовали список музыкантов, которые выступят в перерывах между вручением наград.

Греммі

Академия звукозаписи обнародовала заявление, в котором рассказывается, кто будет выступать на 63-й ежегодной премии Грэмми и каким образом будут проходить выступления.

Читайте
Стали известны номинанты на премию Грэмми 2021

Среди объявленных исполнителей есть BTS, Билли Айлиш, AndersonPaak, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Doja Cat, Дуа Липа, Haim, Крис Мартин, Джон Майер, Megan Thee Stallion, Post Malone, Гарри Стайлс и Тейлор Свифт.

Выступления артистов будет транслировать телеканал CBS.

— Артисты соберутся вместе, но все еще будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, — сообщили организаторы Грэмми.

63-я ежегодная церемония Грэмми состоится в воскресенье, 14 марта. Ведущим станет комик Тревор Ноа.

Премия Грэмми 2021

Ежегодную музыкальную церемонию Грэмми 2021 перенесли из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Предварительно вручение наград должны были провести 31 января.

Музыкальная премия Грэмми — одна из самых престижных наград за музыкальные достижения, которая приравнивается к премии Оскар в кино. Впервые награждение Грэмми провели в 1969 году.

ФотоDepositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка