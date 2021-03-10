Организаторы церемонии вручения Грэмми 2021 обнародовали список музыкантов, которые выступят в перерывах между вручением наград.

Академия звукозаписи обнародовала заявление, в котором рассказывается, кто будет выступать на 63-й ежегодной премии Грэмми и каким образом будут проходить выступления.

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Среди объявленных исполнителей есть BTS, Билли Айлиш, AndersonPaak, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Doja Cat, Дуа Липа, Haim, Крис Мартин, Джон Майер, Megan Thee Stallion, Post Malone, Гарри Стайлс и Тейлор Свифт.

Выступления артистов будет транслировать телеканал CBS.

— Артисты соберутся вместе, но все еще будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, — сообщили организаторы Грэмми.

Catch the final #GRAMMYs line-up ???? Sunday can’t come soon enough. Music fans make some noise ???? ???? pic.twitter.com/umSrBBaXpZ — CBS (@CBS) March 10, 2021 63-я ежегодная церемония Грэмми состоится в воскресенье, 14 марта. Ведущим станет комик Тревор Ноа.

Премия Грэмми 2021

Ежегодную музыкальную церемонию Грэмми 2021 перенесли из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса. Предварительно вручение наград должны были провести 31 января.

Музыкальная премия Грэмми — одна из самых престижных наград за музыкальные достижения, которая приравнивается к премии Оскар в кино. Впервые награждение Грэмми провели в 1969 году.

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