Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария попала в больницу.
В сториз на своей странице в Instagram Мария Полякова опубликовала видео, на котором она едет в машине скорой помощи.
Затем дочь Поляковой продемонстрировала свою палату и рассказала, что попала в больницу с аппендицитом.
— Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустно как-то. Кто хочет прийти? — поинтересовалась Маша.
Оля Полякова изучает украинский язык
Популярная певица Оля Полякова учит государственный язык для того, чтобы вести украинские шоу.
Несмотря на то, что сама певица в повседневной жизни говорит на русском, она призывает всех украинцев выучить государственный язык и пользоваться им. Артистка уверена, что только таким образом украинцы смогут осознать свою национальную идентичность.
Фото: Оля Полякова