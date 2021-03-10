Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария попала в больницу.

В сториз на своей странице в Instagram Мария Полякова опубликовала видео, на котором она едет в машине скорой помощи.

Затем дочь Поляковой продемонстрировала свою палату и рассказала, что попала в больницу с аппендицитом.

— Меня положили с аппендицитом. Проведу вам обзор своей палаты. Просторно, даже вид из окна неплохой. Но все равно грустно как-то. Кто хочет прийти? — поинтересовалась Маша.

Оля Полякова изучает украинский язык

Популярная певица Оля Полякова учит государственный язык для того, чтобы вести украинские шоу.

Несмотря на то, что сама певица в повседневной жизни говорит на русском, она призывает всех украинцев выучить государственный язык и пользоваться им. Артистка уверена, что только таким образом украинцы смогут осознать свою национальную идентичность.

Фото: Оля Полякова