Сын известного хореографа Григория Чапкиса, который недавно прилетел из США, показал, как проводит время со своим больным отцом.

На своей странице в Instagram Грег опубликовал видео, на котором показал, как они с отцом гуляют на улице.

Чапкис-младший подчеркнул, что это дается им тяжело.

— Мы вышли на улицу немного погулять. Это борьба, но мы справляемся, — сказал Грег.

После он снял своего звездного отца дома, когда тот сидел в кресле.

Грег задал ему вопрос, который хореограф расслышал не с первого раза. Молодой человек поинтересовался у отца, как он себя чувствует.

— Мне не нужно интервью. Самочувствие — как будто бы не видно, — сказал Чапкис-старший.

Сын танцора призвал своих подписчиков молиться за его отца.

Сын Григория Чапкиса прилетел из США

В начале марта Грег Чапкис прилетел из США, чтобы навестить своего больного отца.

С декабря прошлого года Григорий Чапкис лечится от двусторонней пневмонии и ее последствий. Сейчас хореограф находится дома и соблюдает постельный режим.

Фото: Greg Chapkis, Григорий Чапкис