PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Молитесь за него: сын Чапкиса показал видео с ослабшим отцом

Сын известного хореографа Григория Чапкиса, который недавно прилетел из США, показал, как проводит время со своим больным отцом.

Молитесь за него: сын Чапкиса показал видео с ослабшим отцом

На своей странице в Instagram Грег опубликовал видео, на котором показал, как они с отцом гуляют на улице.

Чапкис-младший подчеркнул, что это дается им тяжело.

— Мы вышли на улицу немного погулять. Это борьба, но мы справляемся, — сказал Грег.

После он снял своего звездного отца дома, когда тот сидел в кресле.

Читайте
Сразу в реанимацию: Григория Чапкиса в который раз госпитализировали

Грег задал ему вопрос, который хореограф расслышал не с первого раза. Молодой человек поинтересовался у отца, как он себя чувствует.

— Мне не нужно интервью. Самочувствие — как будто бы не видно, — сказал Чапкис-старший.

Сын танцора призвал своих подписчиков молиться за его отца.

Сын Григория Чапкиса прилетел из США

В начале марта Грег Чапкис прилетел из США, чтобы навестить своего больного отца.

С декабря прошлого года Григорий Чапкис лечится от двусторонней пневмонии и ее последствий. Сейчас хореограф находится дома и соблюдает постельный режим.

Фото: Greg ChapkisГригорий Чапкис

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка