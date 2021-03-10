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Валентина Чорна |

Не стримуй погляд: Ирина Билык представила клип с космическими мотивами

Украинская певица Ирина Билык презентовала клип на песню Не стримуй погляд.

Ірина Білик

В основе мистического ролика Не стримуй погляд лежит история любви между мужчиной и женщиной. Над видео работал режиссер Юрий Движон.

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14-часовые съемки проходили в Киеве с утра до поздней ночи в новой и современной студии дополненной реальности One location.

— Для меня песни Иры очень особенные и космические. Во время первого прослушивания Не стримуй погляд я словно слетал на три минуты в параллельную реальность. Вернувшись, я четко увидел образ певицы, цветовую гамму и локацию видео. Я рад, что в этой работе Ира выглядит супер современно, загадочно и в чем-то даже провокационно.

Ее главной идеей есть моя теория о том, что женщина — это солнце, а мужчина — это месяц. Когда они встречаются вместе на одной орбите — тогда случается солнечное затмение, или простыми слова новая история любви, — рассказал режиссер DVIZHON.

Образ для поп-дивы создал украинский дизайнер Иван Фролов. Его основой стало корсетное мини-платье, вдохновленное космической стилистикой видео и культовыми образами артистки в 90-х.

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Популярная певица Светлана Лобода представила клип на песню Родной. Звезда подчеркнула, что новый клип — это видео о каждом из нас и о любви, которая живет на уровне души.

Ролик получился настоящим драматическим мини-фильмом. В нем рассказывается история мужчины и женщины, чувства между которыми еще не угасли, но они не могут быть вместе в силу жизненных обстоятельств.

Фото: Ирина Билык

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