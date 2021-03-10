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Каріна Зуєва |

Следом за Alyona Alyona: Эшли Грэм опубликовала фото в нижнем белье

Известная американская модель plus-size Эшли Грэм порадовала своих поклонников пикантным снимком.

Ешлі Грем

На своей странице в Instagram Эшли опубликовала серию фото. На заглавном снимке звезда позирует в черном комплекте нижнего белья, которое подчеркивает ее пышную фигуру. При этом Грэм пьет воду.

— Привет. Это я, — подписала публикацию модель.

Подписчики звезды оценили откровенный снимок и засыпали ее комплиментами.

— Ты образец для подражания. Очень нравится твоя энергия и уверенность в себе, — пишут поклонники plus-size модели.

Эшли Грэм с удовольствием делится со своими подписчиками пикантными снимками, тем самым показывая, что пышные формы — это красиво. Наши звезды тоже не отстают. Так, 9 марта на своей странице в Instagram украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поразила поклонников откровенными фото в белье.

Девушка опубликовала серию снимков, на которых предстала в черном комплекте нижнего белье с кружевными вставками.

Певица призывает любить себя такими, какими есть. Она подчеркнула, что каждая женщина красива, и надо учиться принимать свое тело.

Ратаковски разделась на последнем месяце беременности

Американская топ-модель Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией, на которой запечатлена обнаженной на последнем месяце беременности.

Пикантный снимок звезда опубликовала в Instagram. На черно-белом фото Ратаковски позирует без одежды, едва прикрыв грудь рукой.

Фото: Эшли Грэм, Аlyona Аlyona

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