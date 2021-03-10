Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала клип на новую песню Світ потребує краси, посвященную бодипозитиву.

В новой видеоработе Світ потребує краси Alyona Alyona отметила, что каждая женщина — прекрасна.

В ролике снялись много девушек различной внешности. Таким образом Alyona Alyona подчеркнула, что важно показывать разнообразие красоты и ее оригинальность без фотошопа или ретуши.

— Женщины – прекрасны. В любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без… Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные, — написала певица.

Реперка считает, что большинство людей живут стереотипами, которые создают ложное представление о настоящей красоте. Звезда хочет, чтобы каждая женщина любила себя и не боялась быть в своем теле.

— Я хочу видеть разных женщин везде. На улицах, на обложках различных изданий, на телевидении, в социальных сетях, в рекламе, на разных должностях. Я хочу, чтобы они проявляли себя и не боялись быть собой в своем теле. Ведь любовь к себе женщина транслирует через свою деятельность для всех окружающих, для всего мира. А мир в свою очередь требует настоящей красоты, — прокомментировала Alyona Alyona.

Alyona Alyona поразила откровенными фото

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась откровенными фото в белье.

На своей странице в Instagram Alyona Alyona опубликовала серию фото, на которых позирует в черном нижнем комплекте с кружевными вставками. Этими снимками Alyona Alyona призывает всех любить себя такими, какие они есть.

Фото: Аlyona Аlyona