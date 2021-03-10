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Каріна Зуєва |

Это слишком: Фреймут прошлась по образу принца Гарри во время интервью Уинфри

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут раскритиковала принца Гарри за его образ во время интервью с Опрой Уинфри.

Ольга Фреймут

На своей странице в Instagram Фреймут, которая также является коучем по этикету, прошлась по образу герцога Сассекского.

По мнению телеведущей, принц Гарри появился в недавнем интервью с Опрой Уинфри в неподобающем виде. Ольга считает, что мужчина так бунтует, поскольку в его образе есть несколько нарушений этикета.

— Принц бунтует. Три расстегнутые пуговицы на рубашке — это слишком, максимум — две. Носки — неприлично показывать голое тело, — подписала публикацию Фреймут.

Стоит отметить, что в марте 2020 года Ольга получила диплом Академии этикета Debrett’s в Великобритании.

Ольга Фреймут раскритиковала образ принца Гарри

Интервью принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Во время беседы пара рассказала о тайной свадьбе и поле будущего ребенка. Также герцогиня Сассекская сообщила, как хотела совершить суицид и как при дворе обсуждали цвет кожи их первенца.

Фото: Ольга Фреймут

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