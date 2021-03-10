Украинская песня года 2020 состоится 29 апреля

Национальная музыкальная премия Украинская песня года 2020, совместный проект Михаила Поплавского и Олега Винника, состоится 29 апреля.

Генеральный продюсер — владелец ТМ Украинская песня года Михаил Поплавский и соорганизатор проекта, певец Олег Винник анонсировали церемонию награждения музыкальной премии Украинская песня года 2020.

Гранд-шоу запланировали на 29 апреля в Национальном дворце Украина. На сцене отметят топовых артистов, поэтов и композиторов украинских шлягеров.

— В Национальном дворце искусств Украина пройдет церемония награждения лучших исполнителей страны, которые представят украинские песни в номинациях Будущее украинской песни, Гордость украинской песни, Легенда украинской песни и других. И у меня, и у Олега творческие здоровые амбиции. Мы хотим чтобы Украинская песня года была, жила и процветала, — заявил на презентации проекта Михаил Поплавский.

Лауреатами премии станут исполнители разных жанров, стилей и поколений.







В апреле наградят лауреатов музыкальной премии Украинская песня года 2020 / 2 фотографии

Номинантов будут выбирать среди легенд украинской музыки. А также молодых звезд и тех, кто получил миллионы просмотров на YouTube. Единственное и неизменное условие участия в премии — песня должна звучать на украинском языке.

— Мы певучая нация в Европе. И что, мы не можем спеть так, чтобы нас услышали на весь мир? Можем! Просто нужно остановиться и не гнаться за какими-то заоблачными хитовыми идеями, а просто делать свое. У нас уже сколько идей написано, озвучено и спето. У нас фольклорного материала хватит на весь мир. Даже сказал бы — на все время существования земного шара, — искренне заявил Олег Винник.

— Украинский язык, украинская песня — вечные как небо и солнце. Они должны доминировать в теле- и радиоэфире Украины, — добавляет автор идеи и меценат проекта Михаил Поплавский.

Прошлогодняя церемония награждения поразила зрителей своей масштабностью и креативными постановками. Не меньше фишек и оригинальности организаторы обещают и в этом году.

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Фото: пресс-служба Михаила Поплавского