Олег Винник прокомментировал свой концерт в Броварах

Популярный украинский певец Олег Винник прокомментировал ситуацию с его сольным концертом в Броварах 7 марта.

Прервав паузу в выступлениях, которая связана с карантинными ограничениями, Олег Винник провел свой первый сольный концерт.

На выступление певца пришло множество желающих, поэтому зал был забит людьми. Однако на фото с концерта видно, что поклонники стояли толпой возле сцены и были без масок.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал серию фото, под которыми объяснил, что все ограничения были соблюдены.

— Мы провели этот концерт по всем правилам карантинных ограничений. Обеспечили 50% заполненности зала, отсутствие фан-зон и сохранение социальной дистанции. Листайте фото и увидите все сами, — сказал Винник.

Певец выразил надежду, что очень скоро все закончится и ничто не помешает петь, танцевать и любить друг друга без дистанции и без ограничений.

Винник признался, почему не ездит в Россию с концертами

Исполнитель Олег Винник рассказал, почему не ездит в Россию с концертами. Однако признался, что его часто туда приглашают, но он отказывается, ведь имеет четкую позицию по этому поводу.

С начала военной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма в 2014 году Олег Винник перестал выступать в России. По словам артиста, он не может себе этого позволить, ведь такие вещи для него болезненны.

Фото: Олег Винник