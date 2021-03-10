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Каріна Зуєва |

Все ограничения были соблюдены: Олег Винник оправдался за концерт в Броварах

Популярный украинский певец Олег Винник прокомментировал ситуацию с его сольным концертом в Броварах 7 марта.

Олег Винник

Прервав паузу в выступлениях, которая связана с карантинными ограничениями, Олег Винник провел свой первый сольный концерт.

На выступление певца пришло множество желающих, поэтому зал был забит людьми. Однако на фото с концерта видно, что поклонники стояли толпой возле сцены и были без масок.

Олег Винник прокомментировал свой концерт в Броварах

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал серию фото, под которыми объяснил, что все ограничения были соблюдены.

— Мы провели этот концерт по всем правилам карантинных ограничений. Обеспечили 50% заполненности зала, отсутствие фан-зон и сохранение социальной дистанции. Листайте фото и увидите все сами, — сказал Винник.

Певец выразил надежду, что очень скоро все закончится и ничто не помешает петь, танцевать и любить друг друга без дистанции и без ограничений.

Винник признался, почему не ездит в Россию с концертами

Исполнитель Олег Винник рассказал, почему не ездит в Россию с концертами. Однако признался, что его часто туда приглашают, но он отказывается, ведь имеет четкую позицию по этому поводу.

С начала военной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма в 2014 году Олег Винник перестал выступать в России. По словам артиста, он не может себе этого позволить, ведь такие вещи для него болезненны.

Фото: Олег Винник 

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