Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о том, какая она в семейной жизни и из-за чего у нее бывают конфликты с мужем.

В интервью программе Зірковий шлях Санина призналась, что в жизни она абсолютно не такая, какой ее видят на сцене. Исполнительница рассказала, что она не женщина-праздник и находиться дома ей лучше всего.

Муж Юлии — музыкант группы The Hardkiss Валерий Бебко, поэтому они не только супружеская пара, но и партнеры по работе.

— Дома я отдыхаю и накапливаю энергию. Я не женщина-праздник для своего мужа. Есть такие артистки, которые остаются в образе постоянно. Я не такая, — сказала Юлия.

Певица призналась, что ей нравится ухаживать за своим мужем и их пятилетним сыном Данилом.

— Мне нравится, когда дома чисто, я люблю готовить. Раз в неделю у нас всегда есть борщ, — сказала Санина.

Фронтвумен группы The Hardkiss призналась, что раньше у них с супругом часто возникали конфликты. Исполнительница подчеркнула, что это из-за того, что они жили вместе с родителями Валерия и она не чувствовала себя полноценной хозяйкой дома.

— С родителями мужа у меня прекрасные отношения. Просто угнетало то, что мы не можем жить отдельно. Хотелось делать какие-то простые вещи, которые невозможно было сделать, проживая не в одиночку, — сказала Юлия.

На данный момент пара живет отдельно в собственном экологическом доме.

Несмотря на это, Санина призналась, что и сейчас в их семье возникают конфликты.

— Иногда я могу накричать на своего ребенка. Все потому, что не получается оставлять все рабочие процессы за пределами дома. Мне сложно переключаться, но я над этим работаю, — рассказала исполнительница.

The Hardkiss презентовала новый клип

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню Обійми. В треке солистка группы Юлия Санина рассказывает о том, как сильно нуждается в любви и объятиях того самого мужчины.

Известно, что песня Обійми — это OST к фильму Обійми мене Кати Царик, которая и стала режиссером клипа. Видеоролик снят в темных тонах. Основные события происходят в метрополитене.

Фото: Юлия Санина