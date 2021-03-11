Группу Go-A, которая представит Украину на Евровидении 2021, обвинили в использовании в клипе птицы из Красной книги.

На своей странице в Facebook общественная организация UAnimals опубликовали гневный пост. Защитники животных обвинили группу Go-A в эксплуатации птицы, которую те используют в своем клипе на песню Шум, предназначенную для выступления на Евровидении 2021.

Речь идет о представителях исчезающего вида курганника, который внесен в Красную книгу Украины.

Также UAnimals сообщили, что несколько независимых орнитологов, просмотрев клип, подтвердили, что в видео снята необычная птица.

— По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы, которая в Украине находится под угрозой исчезновения. Этих птиц надо беречь, а не использовать ради развлечений, — написано в публикации общественной организации.

UAnimals подчеркнули, что владение этой птицей должно быть подтверждено соответствующими документами.

— Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях и только в научных и селекционных целях. Прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются, — написали UAnimals.

В общественной организации подчеркнули, что они болеют за победу Украины на международной арене, но эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого. И им стыдно, что именно нашу страну будут видеть в таком контексте.

В комментариях к публикации UAnimals дописали, что также орнитологи заметили на видео у птицы опутенки. Это характерно для тех, которых долгое время удерживают в неволе.

Go-A изменила слова и сократила песню для Евровидения

Украинская группа Go-A представила обновленную версию клипа и песни Шум для Евровидения-2021.

Из-за определенного регламента Евровидения группе Go-A пришлось сократить хронометраж песни Шум и отказаться от использования слов из украинских народных песен.

Видеоклип также сначала отличался от того, что сняли для конкурса. В первоначальной версии видео птицы не было. Участники группы были в медицинских защитных костюмах.

Фронтвумен группы Екатерина Павленко заявила, что ее коллеги приложили максимум усилий, чтобы сохранить связь с предыдущей версией песни.

Фото: Майк Титаренко

Источник: UAnimals