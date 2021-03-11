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Валентина Чорна |

Мне это необходимо: Кортни Кардашьян заморозила яйцеклетки

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян призналась, что два года назад заморозила свои яйцеклетки.

Кортни Кардашьян

41-летняя Кортни Кардашьян рассказала, что хочет родить еще одного ребенка, поэтому решила заморозить яйцеклетки.

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Сейчас звезда воспитывает троих детей, родившихся в отношениях с бывшим мужем Скоттом Дисиком.

— Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне это тоже необходимо, — сказала звезда.

Кортни Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Недавно пара подтвердила свои отношения, обнародовав одинаковые фото на страницах в социальных сетях.

По данным инсайдеров, пара вместе с декабря прошлого года. Ранее их связывала крепкая дружба.

Источник: Daily Mail

Фото: Ким Кардашьян

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