Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян призналась, что два года назад заморозила свои яйцеклетки.

41-летняя Кортни Кардашьян рассказала, что хочет родить еще одного ребенка, поэтому решила заморозить яйцеклетки.

Сейчас звезда воспитывает троих детей, родившихся в отношениях с бывшим мужем Скоттом Дисиком.

— Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне это тоже необходимо, — сказала звезда.

Кортни Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Недавно пара подтвердила свои отношения, обнародовав одинаковые фото на страницах в социальных сетях.

По данным инсайдеров, пара вместе с декабря прошлого года. Ранее их связывала крепкая дружба.

Источник: Daily Mail

Фото: Ким Кардашьян