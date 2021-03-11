Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян призналась, что два года назад заморозила свои яйцеклетки.
41-летняя Кортни Кардашьян рассказала, что хочет родить еще одного ребенка, поэтому решила заморозить яйцеклетки.
Сейчас звезда воспитывает троих детей, родившихся в отношениях с бывшим мужем Скоттом Дисиком.
— Я заморозила свои яйцеклетки в 39 лет. Поскольку все остальные делали это, я подумала, что мне это тоже необходимо, — сказала звезда.
Кортни Кардашьян
Американская звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян встречается с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Недавно пара подтвердила свои отношения, обнародовав одинаковые фото на страницах в социальных сетях.
По данным инсайдеров, пара вместе с декабря прошлого года. Ранее их связывала крепкая дружба.
Источник: Daily Mail
Фото: Ким Кардашьян