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Юлія Захарченко |

Модель Эмили Ратаковски родила первенца

29-летняя американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски родила первого ребенка.

Емілі Ратаковскі

Фотографию с новорожденным ребенком Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram.

По ее словам, мальчика назвали Сильвестр Аполло. Он появился на свет 8 марта.

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На трогательной фотографии модель держит своего первенца и кормит его грудью. На снимке Ратаковски скрыла лицо новорожденного ребенка. В комментариях подписчики поздравляют девушку со счастливым событием.

В 2018 году девушка вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Бира-Маккларда. На сокровенную церемонию пара пригласила только близких друзей. В октябре 2020 года модель забеременела.

 

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Беременность Ратаковски

Топ-модель Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности в октябре 2020 года. Тогда она показала беременный живот на видео, которое выложила в своих социальных сетях, со съемки для цифровой обложки журнала ежемесячного журнала. Однако девушка не стремилась узнать пол будущего ребенка. Ранее модель сообщала, что они с мужем не планируют узнавать пол малыша до его 18-летия.

Таким образом они с мужем не хотели вешать на ребенка гендерные стереотипы, однако им конечно, было интересно, кто будет их первенцем. Ратаковски поделилась, что ее муж любит говорить Мы беременны. Однако она в шутку возмущается, что все физические тяжбы беременности приходится терпеть только ей.

Фото: Depositphotos

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