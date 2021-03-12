Украинская певица Надя Дорофеева, которая известна под псевдонимом DOROFEEVA, презентовала клип на свою вторую сольную и лирическую песню под названием A tebe.

В ярком клипе певица снялась с несколькими музыкантами. По ее словам, она хотела бы, что каждый погрузился в концертную атмосферу ее первого мини-альбома.

Уже 19 марта DOROFEEVA выпустит первый в своей сольной карьере мини-альбом dofamin. По предварительным данным, в альбом войдут пять песен, среди них уже известная песня A tebe.

— Счастлива, что могу быть собой, быть свободной, превращать свои воспоминания в истории и кайфовать от музыки, – добавила певица.

Режиссером клипа стал молодой художник Алексей Бондарь. В клипе впервые появились музыканты, которые работают совместно с певицей – гитарист и барабанщик Евгений Пугачев и Михаил Бирченко.

Сольная карьера Дорофеевой

Ранее украинская певица Надя Дорофеева презентовала новую сольную песню A tebe. По задумке, она рассказывает о невзаимных чувствах. По словам DOROFEEVA, сингл a tebe — это музыкальная история, которая открывает ее мини-альбом под названием dofamin. Премьера ее первого сольного мини-альбома запланирована на 19 марта. В альбоме будет пять треков о чувствах и разных этапах отношений.

Ранее певица и видеоблогер Надя Дорофеева презентовала свою первую сольную песню под названием Gorit. Песня стала очень популярной и певица стала первой украинской звездой, которая набрала миллион прослушиваний на интернет-сервисе потокового аудио Spotify менее, чем за два месяца.

Фото: DOROFEEVA