Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган и защитил королевскую семью от обвинений в расизме.

Герцог Кембриджский опроверг обвинения Гарри и Меган в адрес королевской семьи.

— Мы совершенно не расистская семья, — подчеркнул принц Вильям.

Также принц Уильям отметил, что после выхода интервью он еще не разговаривал со своим братом, принцем Гарри, но непременно планирует это сделать.

По данным инсайдеров, принц Уильям и Кейт Миддлтон крайне опечалены обвинениями принца Гарри и Меган в адрес королевской семьи.

Принц Уильям стал первым членом королевской семьи, давшим публичный комментарий об интервью.

Букингемский дворец ответил на интервью Гарри и Меган

Букингемский дворец ответил на интервью принца Гарри и Меган Маркл. В письме говорится, что герцоги останутся любимыми членами семьи.

Букингемский дворец заявил, что особое беспокойство вызывают расовые вопросы, однако воспоминания могут отличаться и восприниматься очень серьезно. Семья будет разбираться с этим приватно.

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