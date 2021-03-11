Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала своих поклонников новой фотографией в постели.
На своей странице в Instagram Лопес опубликовала снимок, на котором позирует, лежа на кровати в одном халатике.
Артистка отметила, что сейчас находится в Доминиканской Республике. Представ в расслабленной позе и слегка расставив ноги, певица рассказала, что такие моменты отдыха — ее любимые.
— Домашняя девушка — расслабленная и умиротворенная. Очень красивая, — пишут поклонники звезды.
Публикация артистки менее чем за сутки собрала более 1 млн лайков и 8 тыс. комментариев.
Эшли Грэм опубликовала откровенное фото
Известная американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала откровенное фото. На снимке звезда позирует в черном комплекте нижнего белья, которое подчеркивает ее пышную фигуру. При этом Грэм пьет воду.
Подписчики модели оценили откровенный снимок и засыпали ее комплиментами.
Фото: Дженнифер Лопес