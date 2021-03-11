Американская исполнительница Cardi B стала первой женщиной-репером в истории, песню которой приобрели 10 млн раз.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний сообщила, что трек Cardi B Bodak Yellow получил статус бриллиантового, поскольку его приобрели 10 млн раз. Это наибольшее количество покупок композиции в истории.

Трек Bodak Yellow певица выпустила в 2017 году. Это ее первая композиция, которая стала всемирно известной. Хит дважды номинировали на Грэмми, а также он стал Песней года на церемонии 2017 BET Hip Hop Awards.

На своей странице в Instagram Cardi B прокомментировала эту новость и отметила, что песня Bodak Yellow изменила ее жизнь.

— Пару лет назад я совсем не понимала, что значит иметь бриллиантовый трек, я просто хотела пробиться. Спасибо всем, кто оказал Bodak такую поддержку и покупал его вплоть до этого дня, — прокомментировала исполнительница.

Украинский режиссер снял клип для Cardi B

Американская рэп-певица Cardi B презентовала клип на песню Up, который сняла украинский режиссер Таня Муиньо. Это второй сингл исполнительницы со второго студийного альбома, релиз которого стартует уже в этом году.

Cardi B рассказала, что в украинском клипмейкере она нашла что-то особенное.

Источник: ABC News

Фото: Cardi B