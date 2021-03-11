Шотландская актриса Кэти Льюнг, которая сыграла Чжоу Чанг в четвертом фильме из серии лент о Гарри Поттере, рассказала о расизме на съемочной площадке.

Кэти Льюнг поделилась, что подверглась хейту по расовому признаку после того, как новости о ее участии в фильме Гарри Поттер и кубок огня просочились в сеть. Исполнительница роли Чжоу Чанг отметила, что ей постоянно поступали сообщения со словами ненависти и гнева.

— Информация о моем участии в фильме появилась в газетах, а потом кто-то тайно сфотографировал меня. Я много плакала и была сломанной, – сказала актриса.

Также Кэти нашла хейтерские веб-сайты, посвященные ей и актерам Гарри Поттера. На этих сайтах были специальные кнопки, на которые пользователи могли нажать и выразить свое недовольство относительно определенного актера.

Кэти Льюнг даже обратилась к своим агентам с просьбой принять какие-то меры по поводу хейта в сети. Однако представители актрисы посоветовали ей отрицать факт расистского буллинга и говорить, что она никогда не видела таких сообщений.

— Я помню, как они мне говорили: Кэти, мы не видели этих веб-сайтов, о которых говорят люди. А если тебя о чем-то спросят, то просто скажи, что это неправда”, – рассказала актриса.

Звезда Гарри Поттера помолвлена

Американская актриса Эмма Уотсон помолвлена с бизнесменом Лео Робинсоном. Звезду фильма Гарри Поттер заметили в аэропорту Лос-Анджелеса вместе с ее избранником, а на руке артистки якобы сверкало обручальное кольцо. Известно, что пара возвращалась из Мексики.

О серьезности отношений влюбленных слухи ходили уже давно. Уотсон даже познакомила родителей со своим возлюбленным.

Источник: Just Jared

Фото: Getty images