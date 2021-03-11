Украинский телеведущий Андрей Джеджула рассказал, почему он не женился на экс-участнице группы ВИА Гра Санте Димопулос.

Пара находилась в отношениях три года и у них родился общий сын Даниэль, однако до ЗАГСа они так и не дошли. Артист признался, что в то время у них с Димопулос были загруженные графики, поэтому о женитьбе речи не было.

— Я не был сторонником певиц, поэтому мне не хотелось иметь с ними что-то общее, — сказал Андрей в интервью на YouTube-канале Dorotye.

Ведущий признался, что он стал инициатором разрыва их отношений.

— Мы разошлись тихо, но была проблема по поводу ребенка, — сказал Джеджула.

Он подчеркнул, что очень благодарен Санте за то, что она родила ему замечательного сына, ничего более их не связывает.

Андрей Джеджула стал отцом во второй раз

25 февраля Андрей Джеджула стал отцом во второй раз. Жена телеведущего — блогер Юлия Леус родила дочь, которую назвали Адель.

Малышка появилась на свет рано утром, с весом — 3 840 г, ростом — 55 см.

Фото: Андрей Джеджула