Популярная певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, прилетела в Киев после длительного отсутствия.

В сториз на своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала фото, на котором изображена монументальная скульптура Родина-мать.

Певица призналась, что очень скучала по Украине. Больше подробностей по поводу своего приезда звезда не рассказывала.

— Привет, любимый Киев! Я скучала, — подписала снимок Брежнева.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева и Верка Сердючка стали ведущими десятого сезона тревел-проекта Орел и Решка. Возможно, это и стало поводом неожиданного приезда Брежневой в Украину.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева родилась в Украине. Она была участницей группы ВИА Гра, а затем начала сольную карьеру.

В 2015 году Вера вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Позже супруги переехали жить и работать в Россию. Сейчас певица очень редко бывает на родине.

Фото: Вера Брежнева