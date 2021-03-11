PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Евровидение 2021: песню Беларуси могут исключить из конкурса

Организаторы Евровидения заявили, что предложенная от Беларуси песня не может быть допущена к конкурсу.

Евровидение 2021: песню Беларуси могут исключить из конкурса

9 марта стало известно, что Беларусь на Евровидении 2021 представит группа Галасы ЗМеста с песней Я научу тебя.

В составе группы бывшие участники КВН, которые исполняют авторские песни зачастую в язвительном ключе. Тексты содержат критику белорусской оппозиции. Песня Я научу тебя не стала исключением.

Так, организаторы Евровидения заявили, что отстранят Беларусь от участия в конкурсе, если те оставят предложенную ими песню. Поскольку она не соответствует установленным правилам и является политизированной.

Также в свете решения организаторов лидер группы Галасы ЗМеста заявил о том, что Минск может сам отказаться от участия в конкурсе.

Армения отказалась от участия в Евровидении-2021

Ранее стало известно, что Армения отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021, который состоится в Роттердаме.

Об отказе Армении от участия в Евровидении-2021 сообщили на официальном сайте конкурса со ссылкой на общественного вещателя страны.

Фото: Евровидение Беларусь

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх