Организаторы Евровидения заявили, что предложенная от Беларуси песня не может быть допущена к конкурсу.

9 марта стало известно, что Беларусь на Евровидении 2021 представит группа Галасы ЗМеста с песней Я научу тебя.

В составе группы бывшие участники КВН, которые исполняют авторские песни зачастую в язвительном ключе. Тексты содержат критику белорусской оппозиции. Песня Я научу тебя не стала исключением.

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021

Так, организаторы Евровидения заявили, что отстранят Беларусь от участия в конкурсе, если те оставят предложенную ими песню. Поскольку она не соответствует установленным правилам и является политизированной.

Также в свете решения организаторов лидер группы Галасы ЗМеста заявил о том, что Минск может сам отказаться от участия в конкурсе.

Армения отказалась от участия в Евровидении-2021

Ранее стало известно, что Армения отказалась от участия в песенном конкурсе Евровидение-2021, который состоится в Роттердаме.

Об отказе Армении от участия в Евровидении-2021 сообщили на официальном сайте конкурса со ссылкой на общественного вещателя страны.

Фото: Евровидение Беларусь