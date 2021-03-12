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Каріна Зуєва |

Crush: MARUV презентовала новый клип на ремейк песни из 90-х

Эпатажная украинская певица MARUV презентовала новый клип на песню Сrush.

Марув

Новый трек MARUV — это ремейк песни Сrush американской певицы Дженнифер Пейдж, которая вышла еще в 1998 году.

Видеоролик певицы снят в привычном для нее откровенном стиле. На исполнительнице надет красный полупрозрачный костюм с латексными вставками, остальные участники одеты в черное.

Все действия в клипе происходят в сопровождении хореографической постановки балета, что выглядит очень эффектно.

MARUV призналась, что этот клип дался ей не легко.

— Наверное, это мое самое сложное, масштабное и интересное видео, в котором мы с Олей Бойко (хореограф — Ред.) наконец-то презентуем наш новый проект — Submission Ballet, — сказала певица.

Надя Дорофеева презентовала новый клип

Украинская певица Надя Дорофеева презентовала клип на песню A tebe. В ярком видеоролике певица снялась с несколькими музыкантами. По ее словам, она хотела бы, что каждый погрузился в концертную атмосферу ее первого мини-альбома.

Уже 19 марта DOROFEEVA выпустит первый в своей сольной карьере мини-альбом dofamin. По предварительным данным, в него войдут пять треков, среди них уже известная песня A tebe.

Фото: MARUV

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