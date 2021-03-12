Канадский певец The Weeknd объявил бойкот музыкальной премии Грэмми из-за предвзятости ее организаторов.

The Weeknd отметил коррумпированность церемонии Грэмми и сказал, что больше не будет выступать на мероприятии.

Артист добавил, что принял такое решение из-за “секретных комитетов”, которые предвзято выбирают кандидатов в номинанты на награждение.

— Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на Грэмми, — сказал исполнитель.

Ранее на предвзятость организаторов Грэмми жаловалась Ники Минаж. В 2012 году награду отдали группе Bon Iver, а не ей, хотя тогда в топах чарта Billboard находились сразу семь песен Минаж. Похожие жалобы в адрес Грэмми также делали Дрейк, Канье Уэст и Фрэнк Оушен.

The Weeknd не был представлен ни в одной из категорий на Грэмми 2021, хотя его хит Blinding Lights достиг первого места в чартах более 30-ти стран.

Благодаря этой песне The Weeknd стал первым музыкантом в истории, которому удалось одновременно лидировать в пяти основных чартах Billboard в издании 30 марта, когда он был на первом месте в Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters и в Hot 100 Producers.

Грэмми 2021

63-я ежегодная церемония Грэмми 2021 состоится в воскресенье, 14 марта. Ведущим станет комик Тревор Ноа.

Среди объявленных исполнителей, которые будут выступать на премии, есть BTS, Билли Айлиш, AndersonPaak, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Doja Cat, Дуа Липа, Haim, Крис Мартин, Джон Майер, Megan Thee Stallion, Post Malone, Гарри Стайлс и Тейлор Свифт. Выступления артистов будет транслировать телеканал CBS.

Источник: The New York Times

Фото: Getty images