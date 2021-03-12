У фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца обнаружили коронавирус.
На протяжении месяца группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ гастролировала городами Украины, однако часть концертов пришлось перенести.
11 марта выступление в Энергодаре отменили из-за того, что у солиста коллектива поднялась высокая температура.
Позже на странице группы в Facebook сообщили, что у Сергея Танчинца тест на Covid-19 показал положительный результат.
Все ближайшие концерты БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перенесли до тех пор, пока фронтмен не выздоровеет. Даты их пока неизвестны.
Поклонники группы расстроены и желают Танчинцу быстрого выздоровления.
Лилия Ребрик заболела коронавирусом
В конце февраля стало известно, что актриса и телеведущая Лилия Ребрик заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Телеведущая призналась, что она очень расстроилась, когда узнала, что заболела Covid-19.
Из-за болезни актрисе пришлось отменить все съемки, спектакли и эфиры.
Фото: Сергей Танчинец