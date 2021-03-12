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Каріна Зуєва |

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заболел коронавирусом

У фронтмена группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергея Танчинца обнаружили коронавирус.

Сергий Танчинец

На протяжении месяца группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ гастролировала городами Украины, однако часть концертов пришлось перенести.

11 марта выступление в Энергодаре отменили из-за того, что у солиста коллектива поднялась высокая температура.

Позже на странице группы в Facebook сообщили, что у Сергея Танчинца тест на Covid-19 показал положительный результат.

Все ближайшие концерты БЕZ ОБМЕЖЕНЬ перенесли до тех пор, пока фронтмен не выздоровеет. Даты их пока неизвестны.

Поклонники группы расстроены и желают Танчинцу быстрого выздоровления.

Лилия Ребрик заболела коронавирусом

В конце февраля стало известно, что актриса и телеведущая Лилия Ребрик заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Телеведущая призналась, что она очень расстроилась, когда узнала, что заболела Covid-19.

Из-за болезни актрисе пришлось отменить все съемки, спектакли и эфиры.

Фото: Сергей Танчинец

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