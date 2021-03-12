Американская певица Деми Ловато впервые рассказала о своих cексуальных отношениях с женщиной.

В откровенном интервью Деми Ловато призналась, что сексуальный опыт с женщиной помог ей почувствовать себя лучше.

Певица пришла к выводу, что с мужчинами ей больше нравится дружить, а вот девушки привлекают ее сексуально.

— Я знаю, кто я и что я, но я просто жду подходящего момента, чтобы раскрыть миру свою истинную сущность. Я переспала с девушкой и подумала: “Это мне нравится гораздо больше”. Мне стало лучше. Это было правильно… Я не хотела встречаться с кем-то противоположного пола. Я поняла, что куда больше ценю дружбу с этими людьми, – рассказала знаменитость.

Ранее Деми Ловато обручилась с американским актером Максом Эрихом, однако свадьбе не суждено было состояться — в сентябре прошлого года влюбленные расстались.

Звезда призналась, что почувствовала облегчение после того, как отказалась от замужества.

Деми Ловато о проблемах с наркотиками

Американская певица Деми Ловато рассказала о последствиях передозировки наркотиками, которая с ней произошла в 2018 году. Исполнительница перенесла три инсульта и сердечный приступ.

По словам Деми, это все были последствия передозировки. 28-летняя артистка была в шаге от смерти, но врачам удалось ее спасти.

Фото: Деми Ловато

Источник: Glamour