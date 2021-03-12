Украинская группа Океан Эльзы перенесла тур Оранжерея из-за обострения ситуации с распространением Covid-19 в Украине.

На своей странице в Instagram участники группы сообщили, что почти все мартовские концерты (с 15 по 27 марта) в городах Украины перенесены на конец мая — июнь. Другие даты пока остаются неизменными.

Новые даты концертов тура Оранжерея:

Житомир : с 15 марта – на 27 мая;

: с 15 марта – на Ровно : с 20 марта – на 10 июня ;

: с 20 марта – на ; Луцк : с 22 марта – на 11 июня;

: с 22 марта – на Ивано-Франковск : с 24 марта – на 13 июня;

: с 24 марта – на Тернополь : с 27 марта – на 14 июня;

: с 27 марта – на Хмельницкий : с 18 марта – на 16 июня;

: с 18 марта – на Винница: с 17 марта – 17 июня.

Все приобретенные билеты остаются действительными на новые дати. Тур Оранжерея начнется 29 марта во Львове и дальше — по расписанию.

— До встречи! Любим вас. Берегите себя и своих близких! — написали музыканты группы Океан Эльзы.

Оранжерея

Оранжерея — это третий музыкальный авторский проект Святослава Вакарчука за пределами группы Океан Эльзы (первые два — Вночі, 2008 и Брюссель, 2011).

В Оранжерею вошли 12 песен, премьера альбома состоялась 6 марта. Проект солист группы ОЭ посвятил своему отцу Ивану Вакарчуку.

Фото: Океан Эльзы