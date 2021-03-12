Украинская певица Джамала презентовала новый альбом МЫ, в который вошли восемь лирических песен.

На своей странице в Instagram Джамала представила альбом МЫ и показала обложку пластинки, на которой позирует в золотистой кожанке на голое тело. Все песни из альбома звезда поет сольно, только один трек она выполняет в дуэте с российским исполнителем Jah Khalib.

Певица призналась, что в новый альбом она вложила всю себя и посвятила его поклонникам и семье.

— Мы – это новая я! Мы – это о тебе, обо мне, о нас вместе! Мы – это моя семья! Мы – это мой музыкальный бэкграунд. Желание в течение моего пути исполнять живую музыку, наполненную еще и другими музыкантами, их виртуозностью. И в этом все мы! Мы – это о нежности. Мы – это о дерзости смыслов. Мы – это когда вырос, но не повзрослел, а сохранил в себе детскую способность подглядывать за историями и бесконечно вдохновляться, – высказалась артистка.

Альбом Джамалы МЫ наличивает восемь песен, большинство из которых публика услышала впервые:

Вірю в тебе

Вдячна

Ми

Сила

Вогонь і вода

Загадка

Кохаю (feat. Jah Khalib)

Like a Hero

Джамала презентовала песню Вдячна

Украинская певица Джамала презентовала лирическую песню Вдячна, которая вошла в ее новый альбом МЫ.

На своей странице в Instagram Джамала отметила, что треком Вдячна хочет напомнить людям о том, что стоит быть благодарными друг другу за простые мелочи, которые уже успели стать обыденностью.

Основной посыл песни — нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных и говорить, что ты их любишь.

Фото: Джамала