Украинская певица Джамала презентовала новый альбом МЫ, в который вошли восемь лирических песен.
На своей странице в Instagram Джамала представила альбом МЫ и показала обложку пластинки, на которой позирует в золотистой кожанке на голое тело. Все песни из альбома звезда поет сольно, только один трек она выполняет в дуэте с российским исполнителем Jah Khalib.
Певица призналась, что в новый альбом она вложила всю себя и посвятила его поклонникам и семье.
— Мы – это новая я! Мы – это о тебе, обо мне, о нас вместе! Мы – это моя семья! Мы – это мой музыкальный бэкграунд. Желание в течение моего пути исполнять живую музыку, наполненную еще и другими музыкантами, их виртуозностью. И в этом все мы!
Мы – это о нежности. Мы – это о дерзости смыслов. Мы – это когда вырос, но не повзрослел, а сохранил в себе детскую способность подглядывать за историями и бесконечно вдохновляться, – высказалась артистка.
Альбом Джамалы МЫ наличивает восемь песен, большинство из которых публика услышала впервые:
- Вірю в тебе
- Вдячна
- Ми
- Сила
- Вогонь і вода
- Загадка
- Кохаю (feat. Jah Khalib)
- Like a Hero
Джамала презентовала песню Вдячна
Украинская певица Джамала презентовала лирическую песню Вдячна, которая вошла в ее новый альбом МЫ.
На своей странице в Instagram Джамала отметила, что треком Вдячна хочет напомнить людям о том, что стоит быть благодарными друг другу за простые мелочи, которые уже успели стать обыденностью.
Основной посыл песни — нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных и говорить, что ты их любишь.
Фото: Джамала