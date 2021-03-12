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Валентина Чорна |

Участницы шоу Холостяк 11: фото и биография

5 марта состоялась премьера романтического реалити Холостяк 11 на телеканале СТБ. Главный герой проекта Михаил Заливако на первой вечеринке познакомился с 30 девушками. Подробнее об участницах Холостяка 11 — читайте на Фактах ICTV.

Участницы шоу Холостяк 11: фото и биография

Дана

Возраст: 29

Деятельность: певица, солистка группы SELFY.

Цель в жизни: создать счастливую семью.

Идеал мужчины: честный, успешный, целеустремленный, мудрый, семейный, верный, заботливый, добрый, нежный.

Instagram: dana_selfy

Дана Холостяк

Анна

Возраст: 28

Деятельность: турагент.

Цель в жизни: отправиться в Мексику на археологические раскопки в столицу древнего царства майя, побывать на фестивале Burning Man, увидеть все старинные замки мира, побывать в Финляндии, сходить в гости к Санта-Клаусу, увидеть северное сияние; открыть свое туристическое агентство; создать прочную счастливую семью.

Идеал мужчины: умный, смелый, активный, заботливый, порядочный, с чувством юмора.

Instagram: hannastorozhuk

Анна Богдан Холостяк

Анастасия

Возраст: 24

Деятельность: актриса.

Цель в жизни: авто и квартира.

Идеал мужчины: душевный и с юмором.

Анастасія Холостяк

Ольга

Возраст: 22

Деятельность: студентка.

Цель в жизни: написать детскую книгу, которая станет бестселлером и будет продаваться по всему миру.

Идеал мужчины: человек, который понимает, принимает и любит, с которым можно построить крепкие доверительные отношения.

Ольга Холостяк

Розали

Возраст: 23

Деятельность: певица в шоу, модель.

Цель в жизни: достичь желаемой финансовой свободы, открыть собственное любимое дело и построить семью, в которой будут царить гармония и взаимопонимание.

Идеал мужчины: партнер, который дает девушке ощущение безопасности, стабильности.

Instagram: rosali_kovbasa

Розалі Холостяк

Кристина

Возраст: 24

Деятельность: стилист, модель.

Цель в жизни: победить в проекте Холостяк.

Идеал мужчины: партнер, который не задает лишних вопросов, а берет и делает, уважает личные границы и заботится, дает пространство для роста, но в то же время поддерживает; добивается целей, зарабатывает деньги; воспитанный, внешне хорошо сложенный, спортивный, с хорошей генетикой; возраст не столь важен; спокойный, но не занудный, не выскочка и не назойливый; умеет заинтересовать и порадовать.

Instagram: p.u.s.t.o.v.a.r

Кристина Холостяк

Лола

Возраст: 23

Деятельность: временно безработная.

Цель в жизни: быть счастливой, реализоваться в работе и семье.

Идеал мужчины: нет.

Лола Холостяк

Александра

Возраст: 22

Деятельность: стилист, организатор фэшн-съемок, модель.

Цель в жизни: сделать мир добрее и радостнее, повлиять на то, чтобы общество обладало здоровым эгоизмом; остаться в памяти родных и близких человеком с большим сердцем; добиться успеха в карьере, стать дизайнером одежды; создать крепкую семью.

Идеал мужчины: добрый, открытый, преданный, чувственный, мечтательный; целеустремленный, местами дерзкий, но вежливый, уважающий себя и других людей; понимающий, честный, ответственный, щедрый; интеллектуал, имеющий вкус.

Instagram: manchkina5

Олександра Холостяк

Ульяна

Возраст: 28

Деятельность: основательница студии красоты, мастер татуажа.

Цель в жизни: раскрыть и реализовать свой потенциал; больше пробовать нового и получать удовольствие от жизни; создать крепкую и счастливую семью.

Идеал мужчины: с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора, старший по возрасту; воспитанный, ответственный, ухоженный, держит слово, заботливый и умеет любить; минималист.

Instagram: ulyana_korkh_

Уляна Холостяк

Джессика

Возраст: 25

Деятельность: владелица студии визажа, визажистка, мастер перманентного макияжа.

Цель в жизни: иметь свою собственную квартиру, прыгнуть с парашютом в Дубаи, побывать в Австралии, найти любовь.

Идеал мужчины: умный, надежный, мужественный, с хорошим чувством юмора, ростом 180+, русый или темноволосый, с синими или зелеными глазами.

Instagram: antoniajessica

Джессіка Холостяк

Татьяна

Возраст: 24

Деятельность: дизайнер интерьеров.

Цель в жизни: быть в топе дизайнеров Украины.

Идеал мужчины: высокий, спортивный, умный, с чувством юмора, уверенный в себе, харизматичный, целеустремленный.

Instagram: shevtsovatetiana

Тетяна Холостяк

Дария

Возраст: 23

Деятельность: фитнес-тренер.

Цель в жизни: быть хорошей женой и мамой; скорее открыть свой клуб, стать тренером в разных направлениях.

Идеал мужчины: ответственный, внимательный, терпеливый, с чувством юмора, целеустремленный.

Instagram: stavnicha_dasha

Дарія Холостяк

Ольга

Возраст: 25

Деятельность: художница и модель.

Цель в жизни: быть счастливой, создать семью, стать матерью двоих детей и завести собак; стать значимой для современного мира искусства и моды.

Идеал мужчины: мужественный интеллектуал, с безумно влекущими красивыми руками и острым взглядом, прекрасным чувством юмора и отличным вкусом, заботливый и милый, чувственный.

Instagram: cherez_kray

Ольга Холостяк

Юля

Возраст: 28

Деятельность: руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.

Цель в жизни: открыть свой ресторан и построить крепкую семью с любимым человеком.

Идеал мужчины: ведет активный образ жизни, любит путешествовать, добрый, целеустремленный, заботливый, надежный, щедрый, с чувством юмора, верен своему приоритету — прочная и обеспеченная семья, где основной составляющей является счастливая жена.

Юля Холостяк

Екатерина

Возраст: 29

Деятельность: владелица туристического агентства.

Цель в жизни: семья с двумя детьми.

Идеал мужчины: добрый, заботливый, умный, мужественный, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора.

Катерина Холостяк

Елена

Возраст: 26

Деятельность: безработная.

Цель в жизни: построить крепкую семью с любящим мужем, который будет поддерживать в любых начинаниях, доверять и вообще любить такой, какая есть.

Идеал мужчины: мужественный, харизматичный, привлекательный, перспективный, позитивный, добрый, верный, заботливый.

Instagram:_titova._

Елена Холостяк

Валентина

Возраст: 25

Деятельность: в прошлом стюардесса; сейчас временно не работает.

Цель в жизни: семья и дети; чтобы Валерий Меладзе пел у Валентины на свадьбе.

Идеал мужчины: Хавьер Бардем; мудрый, сильный, добрый.

Instagram: valentinavvalencia

Валентина Холостяк

Аня

Возраст: 22

Деятельность: веб-разработчик, веб-дизайнер.

Цель в жизни: добиться успехов в своей профессии в сфере ІТ и, если повезет, в профессии ведущей; найти свою вторую половинку и стать мамой двоих детей.

Идеал мужчины: мудрый, понимающий, спокойный, умный, добрый, но при этом хороший кризис-менеджер.

Instagram: by_guzeeva

Аня Холостяк

Надин

Возраст: 29

Деятельность: блогер, владелица маркетинговой компании.

Цель в жизни: счастливая семья с любящим мужем и двумя детьми.

Идеал мужчины: харизматичный, самодостаточный, романтический, активный интеллектуал с умением искренне любить, заботиться, поддерживать и приятно удивлять; любит активный отдых, всесторонне развивается; не создает конфликтов, может спокойно все обсудить; очень любит детей и мечтает о сыне.

Instagram: nadin5_

Надін Холостяк

Юля

Возраст: 32

Деятельность: помощник руководителя выставочной компании.

Цель в жизни: счастливая и крепкая семья; стать мамой и счастливой любимой женщиной; путешествия; приобретение собственного жилья.

Идеал мужчины: умный, ответственный за свою семью, слова и поступки; стабильный; готов к семье; легкий, добрый, щедрый, харизматичный, с чувством юмора.

Instagram: julia_lukovskaya

Юля Холостяк

Ксения

Возраст: 20

Деятельность: персональный тренер; тренер групповых направлений (зумба, пилатес, стретчинг).

Цель в жизни: найти взаимную любовь с достойным мужчиной; испытывать удовольствие от жизни, погружаться в приключения.

Идеал мужчины: высокий, умный, целеустремленный, надежный, честный, верный, красивый, мужественный, с чувством юмора и внутренним стержнем, ответственный; человек, который держит свое слово.

Instagram: kseniya.pavelko

Ксения Холостяк

Алла

Возраст: 36

Деятельность: организация мероприятий.

Цель в жизни: стать дипломированным специалистом; приносить пользу людям; создать счастливые отношения и вместе познавать этот мир; воплотить в жизнь “проект мечты”.

Идеал мужчины: с чувством юмора, внимательный, любознательный; умеет проявлять эмпатию, имеет внутреннюю силу и желание познавать этот мир и развиваться.

Instagram: egiptyanochka

Алла Холостяк

Елизавета

Возраст: 24

Деятельность: воздушная гимнастка.

Цель в жизни: путешествовать по всему миру и взять золото на цирковом фестивале.

Идеал мужчины: нет.

Instagram: elkrutikova

Елизавета Холостяк

Хана

Возраст: 21

Деятельность: безработная.

Цель в жизни: иметь возможность помогать другим людям, обеспечить старость родителей.

Идеал мужчины: высокий, крупный, мужественный и умный.

Хана Холостяк

Юлия

Возраст: 27

Деятельность: контент-менеджер, СММ-менеджер/графический дизайнер.

Цель в жизни: открыть свое рекламное агентство.

Идеал мужчины: добрый, понимающий, веселый, спортивного телосложения, амбициозный, трудолюбивый, без вредных привычек.

Instagram: julz_seven

Юлія Холостяк

Алиса

Возраст: 30

Деятельность: бизнес-леди.

Цель в жизни: объездить весь мир с любимым человеком.

Идеал мужчины: с чувством юмора, заботливый, щедрый, умный, миловидный, веселый, властный.

Instagram: _ya_ne_tu_Алиса Холостяк

Валентина

Возраст: 23

Деятельность: частный предприниматель.

Цель в жизни: создать крепкую семью, внести в нее те традиции и ценности,  которых не было в семье Вали; организовать свою предпринимательскую деятельность таким образом, чтобы она была полезна в сфере благотворительности; пожить пару месяцев в Нью-Йорке.

Идеал мужчины: не выше 190 см, светлоглазый, с хорошим чувством юмора, харизматичный.

Instagram: myyyrmyr

Валентина Холостяк

Виктория

Возраст: 29

Деятельность: менеджер международного отдела Ukrainian Fashion Week.

Цель в жизни: посвятить свою жизнь тому, что получается лучше всего, и научиться быть человеком, который доволен жизнью, несмотря на обстоятельства.

Идеал мужчины: добрый, самодостаточный, уверенный в себе, не высокомерный, любящий людей и свою работу; с хорошо развитым интеллектом и чувством юмора; важная черта – наличие таланта.

Виктория Холостяк

Анна

Возраст: 20

Деятельность: студентка.

Цель в жизни: построить головокружительную карьеру в консалтинге, в компании “большой четверки”; создать семью, построить дом; полностью самореализоваться.

Идеал мужчины: мужчина, который проявляет внимание, заботу, любовь, главная ценность которого ― семья и близкие; с живым интеллектом, интересный собеседник, духовно развитый; имеет внутренний драйв, горит любимым делом; с чувством юмора, внимательный к мелочам, с приятной внешностью, спортивный, подтянутый; легкий на подъем, хочет развиваться, любит путешествовать, экспериментировать, узнавать новое.

Instagram: saltykova_anna_

Анна Холостяк

Холостяк 11: как прошел первый выпуск

В первом выпуске романтического реалити Холостяк 11 Михаил Заливако познакомился с 30 девушками. Каждая из них намерена построить семью и влюбить в себя Михаила, именно поэтому во время первой встречи девушки запоминались мужчине креативными способами.

Михаил Заливако стал первым холостяком, который решился изменить правила шоу. Он отменил церемонию роз и дал возможность принять участие в реалити всем девушкам, которые пришли на первую вечеринку.

ФотоСТБ

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