Популярная украинская певица Оля Полякова поставила точку в недавнем скандале с Тиной Кароль.

В новом выпуске YouTube-шоу Слава+ Полякова высказала свою позицию относительно инцидента с Тиной Кароль, который произошел в эфире шоу Маска.

Исполнительница призналась, что она не имела ввиду личную трагедию (смерть мужа — Ред.) артистки.

— То, что я не имела ввиду личную трагедию Тины, — это факт. Звучало двояко — да, где-то даже не хорошо. Я сказала это на ухо своему коллеге и сразу поняла, что это некорректно, и принесла извинения, — сказала Полякова.

Певица подчеркнула, что то, что началось потом, это уже личная пиар-компания Тины Кароль. События как раз совпали с выходом ее новой песни Скандал.

— Ты определись — обиделась ты или делаешь пиар. Я очень хорошо отношусь к этой исполнительнице. Люблю ее голос и артистизм, но действительно считаю, что у нее грустный репертуар, — сказала Полякова.

Блондинка отметила, что все разговоры Кароль о том, что она протянула руку дружбы, это не серьезно.

— Я видела ее после случившегося на расстоянии вытянутой руки на одном из шоу. Она меня увидела, развернулась и ушла, — рассказала Ольга.

Полякова подчеркнула, что с самого начала выразила искренние извинения на своей странице в Instagram в видео.

— Я извинилась сразу же. Но простить меня или дальше “наворачивать” эту тему — выбор каждого артиста, — сказала певица.

Ольга призналась, что случись зеркальная ситуация, она бы просто прошла мимо, тем более — если человек сразу принес свои извинения.

Исполнительница отметила, что смотрит на это все с пониманием артистической натуры.

Полякова обидела Кароль

Суперблондинка Оля Полякова резко высказалась в сторону Тины Кароль в третьем выпуске шоу Маска.

Певица предположила, что за маской одного из персонажей может скрываться Тина Кароль. Речь идет о персонаже Коза, которая пела на фоне надгробий.

Ольга спросила у звездных коллег, кто является известной плакальщицей на похоронах, но те не сразу поняли, кого певица имеет в виду, тогда на ухо DZIDZIO она сказала, что имеет ввиду Тину Кароль.

Фото: Оля Полякова