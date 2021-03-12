Украинская певица и солистка группы Kazka Александра Зарицкая впервые рассказала о своих интимным татуировках, выступлении на Евровидении и отношении к однополым бракам.

Исполнительница ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко в программе Утро в большом городе на ICTV.

Солистка группы Kazka рассказала, что просыпается с мыслью о том, что ей нужно накормить всех своих домашних любимцев. А также призналась, что ей не хватает силы воли для того, чтобы правильно питаться.

На вопрос о любимой сказке, девушка ответила, что ей нравится Король лев.

Александра призналась, какой вопрос от журналистов ее раздражает больше всего.

— Почему мы называемся Kazka? Ненавижу отвечать на этот вопрос. Надо всегда что-то выдумывать, а это не очень классно, — сказала Зарицкая.

Фронтвумен группы оценивает себя как вокалистку на семь-восемь баллов из десяти. За это она благодарна своему преподавателю вокала. Также она считает, что уже скоро их группа сможет собрать стадион.

— Я думаю, что через два года мы сможем собрать стадион, но по планам нашего продюсера, мы должны это сделать уже в следующем году, — ответила Зарицкая.

Девушка призналась, что сейчас у нее на первом месте — карьера, из предложенных городов выбрала Нью-Йорк, а среди певиц — Тину Кароль.

По мнению Зарицкий, самые талантливые певцы в Украине — это Бумбокс, Сергей Танчинец и Никита Алексеев.

— Я мечтаю спеть дуэтом с Кендриком Ламаром и The Weeknd, — призналась Александра.

Исполнительница рассказала, что в начале своей творческой карьеры она выходила на сцену после бокала вина. А любимые корпоративы вокалистки группы те, где можно много раз подряд петь песню Плакала.

Александра призналась, что ей стыдно за выступление на Евровидении, в котором они с группой принимали участие в 2019 году. Также певица рассказала, что у нее появляется желание вернуться на конкурс.

— У меня возникает желание показать, на что я сейчас способна. Может, через год-два попробую свои силы на Евровидении снова, — сказала исполнительница.

Зарицкая тратит на шопинг несколько тысяч долларов в месяц, ее жилье — 170 кв. м, а автомобиль — джип.

У певицы 13 татуировок, самым интимным она считает то, что расположенном между грудей.

На вопрос о пластической операции Александра ответила откровенно. Девушка сказала, что ей не нравится ее нос, но когда она поехала в Нью-Йорк, то ее отговорили.

Зарицкая рассказала, что никогда бы не влюбилась в лживого парня. Также она отметила, что легализовала бы в Украине однополые браки.

— Должна быть любовь, которая не имеет границ, — сказала Александра.

Певица считает, что в любом случае она бы стала известной, а после Евровидения поняла, что ей нужно повзрослеть. Также она рассказала, что хочет много путешествовать и не может устоять перед пирожными. Больше всего мечтает о счастливом будущем.

Юлия Санина о личной жизни и творчестве

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о первых гонорарах, будущем концерте в Олимпийском, воспитании сына и отношениях с мужем.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV Саніна ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко о личной жизни и творческой карьере.

Фото: KAZKA SVIT