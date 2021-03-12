Блогер София Стужук рассказала о смерти своего мужа Дмитрия Стужука и его проблемах со здоровьем.

Муж Софии Дмитрий Стужук умер 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Последние дни своей жизни Дмитрий провел в реанимации. Он пережил клиническую смерть и находился в крайне тяжелом состоянии.

В интервью каналу Экзамен София Стужук призналась, что всегда переживала, что с ее мужем может что-то случиться.

— Я все годы опасалась, что что-то произойдет с его здоровьем. Он слишком стремился к большим формам тела. Он всегда хотел быть накаченным и сильным, хотя сам по себе он очень худой. Он постоянно гнался за этим телом и тренировался на убой. Я переживала, что с ним что-то случится на тренировках, учитывая сильные нагрузки и его проблемы с сердечно-сосудистой системой, — рассказала девушка.

В начале 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но они продолжали общаться и заниматься воспитанием трех совместных детей.

София подчеркнула, что после их расставания Дима очень сильно изменился.

— Он сильно постарел. Этого я не показывала на публику, но я с ним очень много разговаривала. Я плакала, смотрела ему в глаза и говорила: “Дим, с тобой что-то не так. Синяки под глазами, сухие губы и ты сильно поправился”. Это уже были первые признаки сердечной недостаточности, — призналась София.

Стужук отметила, что после смерти мужа она поняла, что здоровье — это самая большая ценность в нашей жизни.

— Надо беречь и любить себя. И жить не ради какой-то сумасшедшей цели, а жить с любовью, в кайфе и наслаждении. И очень важно гармонировать все сферы своей жизни. Это очень тяжелый урок, мне очень горько и обидно. И эта ситуация стала шоком для многих людей, поскольку Дима был сильным, спортивным мужчиной, — рассказала София.

Стужук обвинили в смерти роженицы

Блоггера Софию Стужук обвинили в смерти роженицы из Ровно.

23 января после домашних родов умерла 34-летняя женщина. Трагическое событие вызвало бурное обсуждение в сети.

Шквал критики обрушился на Стужук из-за того, что якобы это она подталкивает будущих мам на необдуманные поступки, а те, насмотревшись красивых картинок, рискуют своей жизнью.

Фото: София Стужук