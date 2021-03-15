Грэмми-2021: все, что необходимо знать о музыкальной церемонии

В ночь с 14 на 15 марта в Лос-Анджелесе в Стейплс-центре состоится 63-я церемония награждения музыкальной премии Грэмми. Ее часто называют музыкальным Оскаром.

Организаторы церемонии заверили, что событие пройдет с соблюдением всех Covid-ограничений. В Стейплс-центре церемония проходит с первого телевещания в 1971 году.

Сначала вручения премии планировалось провести 31 января, но из-за пандемии организаторы перенесли мероприятие на 14 марта (17.00 по тихоокеанскому времени).

В 2021 году ведущим церемонии станет 36-летний актер и комик Тревор Ноа.

— Несмотря на то, что я крайне разочарован тем, что меня не номинировали на Лучший поп-альбом и не позволяют петь, я все же счастлив стать ведущим этого замечательного мероприятия, — пошутил Ноа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Два последних года ведущей церемонии была певица Алиша Киз, а до нее — телеведущий Джеймс Корден.

В этом году награды победителям будут вручать сотрудники кафе Troubadour and Hotel, театра Аполло в Нью-Йорке и Station Inn в Нэшвилле. Таким образом организаторы премии хотят обратить внимание на убытки, которые нанесла пандемия индустрии развлечений.

Выступления и состав артистов

Организаторы до последнего держали в секрете список артистов, которые выступят на церемонии. Их имена стали появляться на основной странице премии в Instagram 8 марта.

Основной список исполнителей, которые примут участие в шоу, таков:

Билли Айлиш,

Cardi B,

Дуа Липа,

Doja Cat,

Megan Thee Stallion,

Post Malone,

Тейлор Свифт,

BTS.

Откроет церемонию вручения Гарри Стайлз, который получил три номинации, в том числе за альбом Fine Line и клип Adore You.

Номинанты Грэмми-2021

По данным Американской национальной академии искусства и науки звукозаписи наибольшее количество номинаций получила певица Бейонсе — девять. Сейчас певица имеет в своем активе 24 статуэтки Грэмми и 79 номинаций.

В списке рекордов по количеству наград Бейонсе занимает восьмую строчку и разделяет вторую, вместе с Полом Маккартни, по количеству номинаций.

По шесть номинаций в Дуа Липы и Тейлор Свифт, по четыре в Megan Thee Stallion, Билли Айлиш и Джастина Бибера.

Также среди номинантов в этом году больше женщин.

BTS — первая k-pop-группа, получившая признание Грэмми

Несмотря на свою достаточно долгую и успешную карьеру, корейский бойз-бэнд BTS до сих пор ни разу не был номинирован на Грэмми.

Но в этом году k-pop- группа поборется за звание Лучший поп-выступление дуэта/группы со своим хитом Dynamite.

Ребята представлены в одной категории с Intentions Джастина Бибера и Quavo, Rain On Me Леди Гаги и Арианы Гранде, Un Dia/One Day Джея Балвина, Bad Bunny, Дуа Липы и Tainy, а также Exile Тейлор Свифт и Bon Iver.

Также BTS впервые выступят с сольным номером на премии.

Бойкот премии

Канадский певец The Weeknd объявил бойкот музыкальной премии Грэмми из-за предвзятости ее организаторов. The Weeknd отметил коррумпированность церемонии и сказал, что больше не будет выступать на мероприятии.

Певец не был представлен ни в одной из категорий на Грэмми 2021, хотя его хит Blinding Lights достиг первого места в чартах более 30-ти стран.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Weeknd (@theweeknd)

Ранее на предвзятость организаторов Грэмми жаловалась Ники Минаж. В 2012 году награду отдали группе Bon Iver, а не ей, хотя тогда в топах чарта Billboard находились сразу семь песен Минаж. Похожие жалобы в адрес Грэмми также делали Дрейк, Канье Уэст и Фрэнк Оушен.

Церемония вручения Грэмми-2021 начнется 15 марта в 2.00 и продлится до 5.30 утра по киевскому времени.