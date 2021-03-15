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Валентина Чорна |

Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком

Певица и экс-участница группы ВИА Гра Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком.

Альбіна Джанабаєва

На своей странице в Instagram Альбина Джанабаева опубликовала фото с животиком и поделилась радостной новостью.

— В ожидании, — лаконично написала Джанабаева.

Новость вызвала немалый резонанс у поклонников певицы. Подписчики начали поздравлять Альбину, а также обсуждать — новое или архивное фото обнародовала звезда.

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Если это снимок уже нынешней беременности, то певица находится минимум на пятом месяце.

Альбина Джанабаева

Экс-учасница группы Виа Гра  Альбина Джанабаева замужем за певцом Валерием Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей Константина и Луку.

Официально влюбленные поженились в 2014 году, но недавно Меладзе признался, что роман с Джанабаевой начался еще тогда, когда Альбина стала его бэк-вокалисткой.

Фото: Альбина Джанабаева

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