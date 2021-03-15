Певица и экс-участница группы ВИА Гра Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком.
На своей странице в Instagram Альбина Джанабаева опубликовала фото с животиком и поделилась радостной новостью.
— В ожидании, — лаконично написала Джанабаева.
Новость вызвала немалый резонанс у поклонников певицы. Подписчики начали поздравлять Альбину, а также обсуждать — новое или архивное фото обнародовала звезда.
Если это снимок уже нынешней беременности, то певица находится минимум на пятом месяце.
Альбина Джанабаева
Экс-учасница группы Виа Гра Альбина Джанабаева замужем за певцом Валерием Меладзе. Супруги воспитывают двух сыновей Константина и Луку.
Официально влюбленные поженились в 2014 году, но недавно Меладзе признался, что роман с Джанабаевой начался еще тогда, когда Альбина стала его бэк-вокалисткой.
Фото: Альбина Джанабаева