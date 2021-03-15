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Каріна Зуєва |

Alyona Alyona рассказала о близких друзьях с шоу-бизнеса

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала, с кем из звездных коллег она общается больше всего.

Alyona Alyona Shalom

В разговоре с Катей Осадчей исполнительница отметила, что несмотря на ее короткую, но стремительную карьеру, она уже успела обзавестись друзьями среди звезд.

Рэперша призналась, что тесно общается с Дмитрием Монатиком, Анастасией Кочетовой (MamaRika), Алиной Паш и Джамалой.

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Также Alyona Alyona рассказала, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Так, совсем недавно звезда отдыхала в Египте со своим старым другом Эдуардом, у которого есть девушка.

— Его девушка знает, что мы дружим 13 лет и это нормально. Я могу приехать к ним ночевать, или он ко мне, — сказала рэперша.

Певица призналась, что в ее жизни больше друзей мужского пола, чем женского.

— Девчонки больше любят какие-то сплетни в подростковом возрасте, а дальше начинают делить парней между собой. С мужчинами проще, — отметила исполнительница.

Alyona Alyona поделилась откровенными фото

Рэп-исполнительница Alyona Alyona поразила поклонников откровенными фото в белье.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала серию фото, на которых позирует в черном нижнем комплекте с кружевными вставками. Девушка распустила волосы и продемонстрировала свою пышную фигуру.

Этими снимками певица призывает всех любить себя такими, какими они есть.

Фото: Аlyona Аlyona

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