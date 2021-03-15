В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе состоялось главное музыкальное событие года — 63-я церемония награждения премий Грэмми, которую посетило множество знаменитостей. Факты ICTV подготовили подборку лучших образов звезд на церемонии.

Бейонсе

Обладательница наибольшего количества наград за всю историю премии Грэмми для своего триумфального вечера выбрала черное платье от Schiaparelli. Короткий наряд подчеркнул декольте и ноги певицы.

Дуа Липа

Дуа Липа, которая получила награду за лучший поп-альбом, появилась на церемонии в длинном блестящем наряде от Versace. Откровенное платье с вырезом сделало акцент на ногах звезды.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт для церемонии выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta. Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуках нежно-розового цвета.

Меган Thee Stallion

Меган Thee Stallion выбрала яркое оранжевое платье от Dolce & Gabbana, которое привлекало к себе внимание публики. Образ дополнили бриллианты на колье, браслетах и роскошных туфлях рэп-исполнительницы.

Ноа Сайрус

Ноа Сайрус появилась на красной дорожке в необычном платье от Schiaparelli Haute Couture молочного цвета.

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Doja Cat

Doja Cat для церемонии выбрала наряд от Roberto Cavalli с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь.

Карди Би

Карди Би выбрала яркое платье с металлическими вставками, которое сделало акцент на ее пышных формах. Также певица привлекла к себе внимание необычной прической и розовыми волосами.

Рекорды на церемонии Грэмми

Американские певицы Бейонсе и Тейлор Свифт установили рекорды по количеству побед на церемонии награждения премий Грэмми.

31-летняя Тейлор Свифт стала первой женщиной, которая трижды победила в категории Альбом года (Folklore, Fearless и +1989). А Бейонсе вошла в историю шоу как первая женщина, которая получила 28 премий Грэмми, побив рекорд кантри-певицы Элисон Краусс.

Фото: Getty images