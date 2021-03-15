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Валентина Чорна |

Бейонсе, Дуа Липа и Тейлор Свифт: лучшие образы церемонии Грэмми 2021

В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе состоялось главное музыкальное событие года — 63-я церемония награждения премий Грэмми, которую посетило множество знаменитостей. Факты ICTV подготовили подборку лучших образов звезд на церемонии.

образы гремми 2021

Бейонсе

Обладательница наибольшего количества наград за всю историю премии Грэмми для своего триумфального вечера выбрала черное платье от Schiaparelli. Короткий наряд подчеркнул декольте и ноги певицы.

Бейонсе греммі 2021

Дуа Липа

Дуа Липа, которая получила награду за лучший поп-альбом, появилась на церемонии в длинном блестящем наряде от Versace. Откровенное платье с вырезом сделало акцент на ногах звезды.

Дуа Липа гремми 2021

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт для церемонии выбрала цветочное платье от Oscar de la Renta. Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуках нежно-розового цвета.

Тейлор Свифт гремми 2021

Меган Thee Stallion

Меган Thee Stallion выбрала яркое оранжевое платье от Dolce & Gabbana, которое привлекало к себе внимание публики. Образ дополнили бриллианты на колье, браслетах и роскошных туфлях рэп-исполнительницы.

Меган Гремми 2021

Ноа Сайрус

Ноа Сайрус появилась на красной дорожке в необычном платье от Schiaparelli Haute Couture молочного цвета.

Ноа Сайрус гремми 2021
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Doja Cat

Doja Cat для церемонии выбрала наряд от Roberto Cavalli с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь.

Doja Cat гремми 2021

Карди Би

Карди Би выбрала яркое платье с металлическими вставками, которое сделало акцент на ее пышных формах. Также певица привлекла к себе внимание необычной прической и розовыми волосами.

Карди Би гремми 2021

Рекорды на церемонии Грэмми

Американские певицы Бейонсе и Тейлор Свифт установили рекорды по количеству побед на церемонии награждения премий Грэмми.

31-летняя Тейлор Свифт стала первой женщиной, которая трижды победила в категории Альбом года (Folklore, Fearless и +1989). А Бейонсе вошла в историю шоу как первая женщина, которая получила 28 премий Грэмми, побив рекорд кантри-певицы Элисон Краусс.

Фото: Getty images

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