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Каріна Зуєва |

Билли Айлиш, Деби Нова и Лиззо: худшие наряды церемении Грэмми 2021

В воскресенье, 14 марта, в Лос-Анджелесе прошла 63 церемония награждения музыкальной премии Грэмми. Факты ICTV собрали подборку самых неудачных образов звезд по итогам церемонии.

Греммі 2021 найгірші вбрання

Мероприятие проходило в обновленном формате — кто-то присутствовал лично, кто-то подключался онлайн, однако красная дорожка все же была. В попытке впечатлить публику знаменитости появлялись в ярких нарядах, однако не всем удалось продемонстрировать свой хороший вкус.

Билли Айлиш

Билли Айлиш предстала на красной дорожке в серо-розовом атласном костюме с набивным изображением тигра, панаме и маске для лица.

Наряд 19-летней певицы подошел бы женщине постарше, которая решила скрыть свою фигуру под объемным костюмом в пижамном стиле.

Билли Айлиш Грэмми 2021

Фиби Бриджерс

Образ Фиби Бриджерс, вероятнее всего, подошел бы к костюмированной вечеринке Хэллоуин.

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Исполнительница предстала в черном платье в пол с изображением скелета.

Фиби Бриджерс

Деби Нова

Наряд Деби Новы смотрелся не выигрышно на фигуре исполнительницы. Розовое платье имело крайне неудачный крой, а его принт выглядел так, будто на него вылили краску.

Деби Нова Грэмми 2021

Джене Айко

Джене Айко появилась на красной дорожке в платье, которое напомнило пирожное. Такие фасоны были в моде еще несколько лет назад. Певица смотрелась крайне скучно.

Дженей Айко Грэмми 2021

Лиззо

Образ певицы Лиззо также можно отнести к неудачным. Атласное платье на артистке выглядело бесформенно и так, будто у нее появилась третья грудь.

Лиззо Грэмми 2021

Келти Найт

Наряд Келти Найт оказался слишком откровенным. Исполнительница переборщила с разрезами, которые идут к ягодицам, и глубоким декольте. Также не заметно наличия нижнего белья, а пышные рукава и ткань в пайетках в сочетании выглядят слишком напыщенно.

Келти Найт Грэмми 2021

Список победителей Грэмми 2021

Лидером по количеству номинаций музыкальной премии Грэмми стала певица Бейонсе — ее номинировали сразу в девяти категориях. Полный список победителей Грэмми 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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