В Лос-Анджелесе в Стейплс-центре отгремела 63-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми-2021.

Награды раздали в 84-х категориях. Сама церемония награждения проходила на пяти сценах, которые были обращены по кругу, чтобы разделить между собой исполнителей из-за пандемии.

Во время церемонии выступили Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Дуа Липа, BTS, Гарри Стайлз, Карди Би, Megan Thee Stallion и другие звезды, которые были также номинированы на премию в разных категориях.

Факты ICTV собрали топ-5 выступлений с церемонии Грэмми-2021.

Harry Styles — Watermelon Sugar

Dua Lipa — Levitating ft. DaBaby/Don’t Start Now

BTS — Dynamite

Black Pumas — Colors

Bad Bunny x JhayCortez — Dakiti

Также прозвучало несколько трибьютов в память о легендарных музыкантах, которые умерли.

Так, американская R&B-группа Silk Sonic та Бруно Марс почтила память Little Richard, выполнив его две легендарные композиции Long Tall Sally и Good Golly Miss Molly.

Участница группы Alabama Shakes Бриттани Ховард в дуэте с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином исполнили гимн фанатов Ливерпуля You’ll Never Walk Alone как дань участнику группы Gerry and the Pacemakers Джерри Марсдену.

Американский поп-певец Лайонел Ричи исполнил композицию Lady музыканта Кенни Роджерса.

Фолк-рок певица Брэнди Карлайл почтила память исполнителя в жанрах фолк и кантри Джона Прайна, исполнив композицию I Remember Everything.

Подробнее о премии Грэмми-2021 вы можете почитать в материале Фактов ICTV.