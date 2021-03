В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе прошла главное музыкальное событие года — церемония награждения премии Грэмми. Лидером по количеству номинаций стала певица Бейонсе — ее номинировали сразу в девяти категориях. Факты ICTV подготовили полный список победителей Грэмми 2021.

Грэмми 2021 — список победителей

Песня года — H.E.R. — I Can not Breathe.

Альбом года — Тейлор Свифт — Folklore.

В номинации Запись года победила Билли Айлиш с композицией Everything I Wanted.

Лучший альбом в стиле рэп — Nas — King’s Disease.

Лучший новый исполнитель — Megan Thee Stallion. Кроме того, дуэт Megan Thee Stallion и Бейонсе победил в категориях Лучшая песня в стиле рэп и Лучшее рэп-исполнение с треком Savage.

Лучше сольное исполнение в стиле поп — Harry Styles — Watermelon Sugar.

Лучшее исполнение дуэтом/группой в стиле поп — Леди Гага и Арианда Гранде с треком Rain On Me.

Лучший альбом в стиле поп — Дуа Липа Future Nostalgia.

Лучший альбом в стиле рок — The Strokes — The New Abnormal.

Лучшее исполнение в стиле рок — Fiona Apple — Shameika.

Бейонсе с треком Brown Skin Girl стала лучшей в номинации Лучшее музыкальное видео. А ее песня Black Parade победила в категории Лучшее исполнение в стиле R&B.

Лучший альтернативный альбом — Fiona Apple — Fetch the Bolt Cutters.

Лучший R&B-альбом — John Legend — Bigger love.

Лучшее исполнение в стиле кантри — Vince Gill — When My Amy Prays.

Лучшая песня в стиле R&B — Better Than I Imagine — Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello.

Лучший танцевальный/электронный альбом — Kaytranada — Bubba.

Скандал по поводу Грэмми 2021

Канадский певец The Weeknd попал в скандал по премии Грэмми. В этом году артист не был номинирован в одной категории, несмотря на то, что его песня Blinding Lights лидировал в чартах 30 стран.

The Weeknd обвинил организаторов Грэмми в коррумпированности и предвзятости.