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Каріна Зуєва |

Младшая сестра Кейт Миддлтон стала матерью во второй раз

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка.

Пиппа Мидлтон

Стало известно, что младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа родила второго ребенка рано утром 15 марта.

Девочку назвали Грейс Элизабет Джейн. Малышка родилась с весом 2 900 г.

— Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Все счастливы от такого прекрасного события, — сообщил инсайдер.

Информация о беременности младшей сестры герцогини Кембриджской появилась еще в декабре 2020 года. Тогда близкий к семье источник рассказал, что пара ожидает пополнение в 2021 году.

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Известно, что рождение ребенка ожидается в конце весны 2021 года.

Источник: HELLO!

Фото: Getty Images

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