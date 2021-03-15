Американская киноакадемия объявила номинантов премии Оскар 2021. Сама 93-я церемония награждения состоится 25 апреля.
Полный список номинантов на Оскар 2021
лучший фильм
- Отец
- Иуда и черный Мессия
- Манк
- Минари
- Земля кочевников
- Суд над чикагской семеркой
- Звук металла
- Девушка, подающий надежды
Лучший анимационный фильм
- Вперед
- Путешествие на Луну
- Барашек Шон: Фермагеддон
- Душа
- Легенда о волках
Лучший режиссер
- Томас Витенберг (Еще по одной)
- Дэвид Финчер (Манк)
- Ли Исаак Чан (Минари)
- Хлоя Чжао (Земля кочевников)
- Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды)