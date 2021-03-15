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Вікторія Гірко |

Оскар 2021: в США объявили полный список номинантов на премию

Американская киноакадемия объявила номинантов премии Оскар 2021. Сама 93-я церемония награждения состоится 25 апреля.

Оскар 2020

Полный список номинантов на Оскар 2021

лучший фильм

  • Отец
  • Иуда и черный Мессия
  • Манк
  • Минари
  • Земля кочевников
  • Суд над чикагской семеркой
  • Звук металла
  • Девушка, подающий надежды

Лучший анимационный фильм

  • Вперед
  • Путешествие на Луну
  • Барашек Шон: Фермагеддон
  • Душа
  • Легенда о волках

Лучший режиссер

  • Томас Витенберг (Еще по одной)
  • Дэвид Финчер (Манк)
  • Ли Исаак Чан (Минари)
  • Хлоя Чжао (Земля кочевников)
  • Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды)

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