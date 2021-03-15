Март, 15 в 14:50

Оскар 2021: в США объявили полный список номинантов на премию

Американская киноакадемия объявила номинантов премии Оскар 2021. Сама 93-я церемония награждения состоится 25 апреля. Полный список номинантов на Оскар 2021 лучший фильм Отец

Иуда и черный Мессия

Манк

Минари

Земля кочевников

Суд над чикагской семеркой

Звук металла

Девушка, подающий надежды Лучший анимационный фильм Вперед

Путешествие на Луну

Барашек Шон: Фермагеддон

Душа

Легенда о волках Лучший режиссер Томас Витенберг (Еще по одной)

Дэвид Финчер (Манк)

Ли Исаак Чан (Минари)

Хлоя Чжао (Земля кочевников)

Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды)

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