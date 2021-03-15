Популярный украинский певец Макс Барских рассказал о своих успехах и провалах, о том, как справляется с депрессией и о слухах, которые ходят вокруг него.

Макс Барских признался, что песня Туманы, которая впоследствии стала хитом, стала поворотным событием в его жизни.

— Она разделила мою жизнь на до и после. Как во внутреннем плане, так и во внешнем — это новая точка отсчета моей популярности, — сказал певец.

Артист подчеркнул, что провалов в его карьере не было, поскольку по своей сути он является экспериментатором. И в каждой песне он старается быть честным на все 100%.

Барских рассказал, что у него есть личные правила, которые помогают выйти из депрессии и обрести гармонию с собой.

— Нужно делать только то, что хочется, и говорить о том, что нравится, а что нет. Отвечать только на вопросы, а выясняя отношения говорить только о себе, — сказал Макс.

Артист поделился, что он спокойно относится к слухам, которые ходят вокруг него.

— Настоящее откровение – это когда человек может снимать с себя свою социальную маску и быть в обществе таким, какой он есть наедине с самим собой. Сейчас это большая редкость, так как все мы пытаемся быть в глазах других людей немножко лучше, иногда в ущерб себе, загоняя себя в эмоциональные рамки. Отсюда и происходят слухи, я к ним спокойно отношусь, — подчеркнул певец.

Исполнитель считает, что настоящее счастье — это внутреннее состояние, а именно — некая призма, через которую человек смотрит на мир.

— Счастливым можно быть прямо здесь и сейчас, вне зависимости от обстоятельств, других людей или ситуаций. Этому сложно научиться, но когда ты это осознаешь и применяешь на практике — ты можешь быть счастливым каждую секунду, — сказал Барских.

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Сейчас артист вместе с певицей Zivert работают над клипом на новую песню Bestseller, премьера которого состоится 19 марта.

Исполнительница подчеркнула, что самое главное в создании музыки для нее – это внутренний отклик. И вне зависимости от моды и трендов, она всегда опирается на свое чутье.

Также Zivert отметила, что ей абсолютно одинаковое чувство счастья приносит все — процес создания музыки и результат.

— Я стала счастливой уже тогда, когда в первый раз попала со своей музыкальной командой на студию. С тех пор это чувство меня не покидает, — сказала девушка.

Пять громких хитов Макса Барских

В подборке Фактов ICTV собраны пять самых громких хитов Макса Барских. Так, первое место почетно занимает песня Туманы, клип на которую собрал более 161 млн просмотров на YouTube. Второе место — Моя Любовь — 109 млн просмотров, третье место — Берега — 64 млн просмотров.

Фото: пресс-служба Макса Барских

Источник: Cosmopolitan Казахстан