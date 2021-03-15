Американские певицы Бейонсе и Тейлор Свифт установили рекорды по количеству побед на церемонии награждения премий Грэмми.

Во время 63-й обновленной церемонии Грэмми 2021, которая состоялась 14 марта, Бейонсе и Тейлор Свифт стали лидерами по количеству номинаций и побед.

31-летняя Тейлор Свифт стала первой женщиной, которая трижды победила в категории Альбом года (Folklore, Fearless и +1989).

Критики оценили альбом Folklore как один из лучших в дискографии певицы.

Бейонсе вошла в историю шоу как первая женщина, которая получила 28 премий Грэмми, побив рекорд кантри-певицы Элисон Краусс.

В этом году исполнительница победила в номинации Лучшее музыкальное видео за клип на песню Brown Skin Girl, а также в категории Лучшая песня в стиле R&Bс треком Black Parade.

Кроме того, певица получила Грэмми в номинации Лучшая рэп-песня с треком Savage, исполненным вместе с Megan Thee Stallion.

Эксперты высоко оценили достижения певицы и назвали ее одной из самых влиятельных артисток современности.

Cписок победителей Грэмми 2021

В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе состоялось главное музыкальное событие года — церемония награждения премии Грэмми.

Лидером по количеству номинаций стала певица Бейонсе — ее номинировали сразу в девяти категориях. Полный список победителей Грэмми 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Associated Press

Фото: Getty images