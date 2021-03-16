Украинская певица Слава Каминская рассказала, как будет называться ее первая сольная песня, есть ли у нее ухажер и какая она в интимных отношениях.

В новом выпуске YouTube-шоу Слава+ Слава Каминская, которая была солисткой группы НеАнгелы, призналась, что ее первая песня будет называться 911. Также артистка рассказала, что ее любимая украинская певица — Юлия Санина.

— Я слушаю все песни The Hardkiss, они у меня на повторе. Я бы хотела записать с Юлей совместный дуэт, но это нужно уточнять у них, — сказала исполнительница.

Слава намекнула, что рядом с ней сейчас есть мужчина, а первая буква его имени — К. Однако певица предпочитает не распространяться о своей личной жизни.

— Свято место пусто не бывает, — шутливо ответила исполнительница.

Артистка уже была дважды в браке. Первым избранником девушки был бизнесмен Евгений, вторым — известный пластический хирург Эдгар Каминский, от которого у Славы двое детей.

Несмотря на это, исполнительница сказала, что хочет еще замуж.

— Я бы и четвертый, и пятый раз вышла замуж. Ни в одном браке у меня не было фаты, поэтому я хочу. Да и детей я люблю. Всегда хотела много, — рассказала Слава.

Приоткрыв занавес в свое прошлое, Каминская призналась, что когда-то, будучи в отношениях, она изменила своему избраннику.

— Было дело, но давно. Своему мужу Эдгару я не изменяла, это было до него, — сказала артистка.

Певица отметила, что для нее в сексе не существует табу.

— Для себя в своем возрасте я раскрылась больше, чем ранее. Но это тоже, смотря по каким критериям оценивать. БДСМ — это не мое, как и секс втроем. Этого я никогда не приветствовала, может быть, просто не доросла, — сказала Слава.

Украинский дуэт НеАнгелы распался

Популярная украинская поп-группа НеАнгелы объявила о прекращении творческой деятельности. На протяжении 15 лет Слава Каминская и Виктория Смеюха радовали своих поклонников новыми песнями и концертами.

Новость стала неожиданностью для многих поклонников. Каминская отметила, что группа НеАнгелы — это уже история и слово распались — не совсем уместно.

Фото: Слава Каминская