Журнал Time поместил на обложку своего свежего номера актера Эллиота Пейджа, который в декабре 2020 года сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина.
Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке издания.
Первой трансгендерной женщиной, которая снялась для обложки Time, в 2014 году стала американская актриса Лаверна Кокс в прошлом Родерик Кокс.
Также в журнале вышло интервью с актером, в котором он признался, что в детстве хотел быть похожим на мальчика.
Пейдж рассказал о трудностях, с которыми столкнулась, когда играл женские роли.
— Несмотря на то что я актер, когда я надевал женскую футболку, мне становилось плохо, — отметил он.
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Пандемия коронавируса и изоляция заставили его задуматься о своей идентичности. Пейдж добавил, что надеется использовать свое положение в обществе для защиты представителей ЛГБТ-сообщества.
В начале декабря 2020 года Эллен Пейдж заявила о смене пола и отметила, что теперь она трансгендерный мужчина. Также она попросила теперь обращаться к ней Он/они и называть Элиотом.