PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Марія Степанюк |

Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

Журнал Time поместил на обложку своего свежего номера актера Эллиота Пейджа, который в декабре 2020 года сделал каминг-аут как трансгендерный мужчина.

Елліот Пейдж

Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке издания.

Первой трансгендерной женщиной, которая снялась для обложки Time, в 2014 году стала американская актриса Лаверна Кокс в прошлом Родерик Кокс.

Также в журнале вышло интервью с актером, в котором он признался, что в детстве хотел быть похожим на мальчика.

Пейдж рассказал о трудностях, с которыми столкнулась, когда играл женские роли.

— Несмотря на то что я актер, когда я надевал женскую футболку, мне становилось плохо, — отметил он.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от TIME (@time)

Пандемия коронавируса и изоляция заставили его задуматься о своей идентичности. Пейдж добавил, что надеется использовать свое положение в обществе для защиты представителей ЛГБТ-сообщества.

Читайте
Исторический выбор: в США трансгендер станет помощником главы Минздрава страны

В начале декабря 2020 года Эллен Пейдж заявила о смене пола и отметила, что теперь она трансгендерный мужчина. Также она попросила теперь обращаться к ней Он/они и называть Элиотом.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка