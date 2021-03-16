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Каріна Зуєва |

Металлические доспехи на голое тело: Карди Би рассказала, сколько весил ее костюм на Грэмми 2021

Выступление американских рэп-исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion со взрывным хитом WAP стало одним из самых ярких перфомансов на 63-й музыкальной церемонии Грэмми.

Карді Бі

Карди Би появилась на сцене в настоящем металлическом костюме. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась, что выбранный ею наряд оказался достаточно тяжелым.

Образ девушки полностью состоял из металлических вставок: по словам Карди Би, костюм весил более восьми килограмм.

  • Карді Бі
  • Карди Би
  • Карди Би
  • Карді Бі
  • Карді Бі
  • Карди Би
  • Карди Би
  • Карді Бі
Металлические доспехи на голое тело: Карди Би рассказала, сколько весил ее костюм на Грэмми 2021 / 4 фотографии

— Мне пришлось носить на себе более восьми килограмм. Но это было потрясающе, — сказала Карди Би.

Привлекла внимание и необычная прическа исполнительницы. Это было откровенное выступление, которое полностью соответствовало содержанию песни.

Лучшие образы церемонии Грэмми 2021

Грэмми 2021 проходило в обновленном формате — кто-то присутствовал лично, кто-то подключался онлайн, однако красная дорожка все же была. В попытке впечатлить публику знаменитости появлялись в ярких нарядах.

Подборка лучших образов звезд на церемонии — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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