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Валентина Чорна |

Накопила в себе несказанное: Jerry Heil рассказала, почему потеряла голос

Популярная певица Jerry Heil потеряла голос из-за проблем с ментальной составляющей здоровья.

Jerry Heil

На своей странице в Instagram Jerry Heil призналась, что держала много переживаний в себе и именно поэтому потеряла голос.

— Главный вывод: друзьям можно говорить все, что на душе. На то они и друзья. Я допустила ошибку, накопила в себе несказанное — сначала сжало шею и горло, а уже через несколько дней голос сказал: “Я пойду, а ты пока подумай над своим поведением”, — рассказала певица.

Jerry Heil подчеркнула, что замалчивание своих переживаний может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Также Jerry Heil отметила, что работает с психологом для того, чтобы разобраться в себе.

— Все, что пока могу — нюхать анисовое масло и просить вас не повторять такие трюки в домашних условиях. Потому что родители учили быть милыми к другим, и почему-то не к себе. И вот факт: замалчивание — это не про доброту к ближнему, это твое лукавство от желания быть хорошим для всех. Которое выходит боком всегда. Или горлом, — поделилась артистка.

Jerry Heil перепела песню из мультсериала Чип и Дейл

Украинская певица Jerry Heil перепела песню из известного мультсериала Чип и Дейл спешат на помощь, а также рассказала о своей заветной мечте.

В ролике Jerry Heil появилась в образе главной героини мультсериала Чип и Дейл спешат на помощь Гайки. Наряд исполнительницы напомнил стиль ее персонажа. Поверх розового парика девушка надела большие очки в форме сердца и джинсовую жилетку.

Фото: Jerry Heil

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